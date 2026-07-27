Jakie przedmioty są w 6 klasie? Ile jest godzin nauki tygodniowo? [Lista]

W 6 klasie szkoły podstawowej od września 2026 r. jest 12 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

Jakie przedmioty odchodzą w 6 klasie?

Co do zasady w 6 klasie nie odchodzą żadne przedmioty, które były w klasie 5. Wymiar godzin nieobowiązkowej religii/etyki wynosi 1 godzinę tygodniowo. W przypadku rezygnacji z religii bądź etyki uczeń będzie miał o kolejną lekcję niższą liczbę godzin w tygodniu.

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Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?

W 6 klasie kontynuuje się zajęcia z klasy 5. Dochodzi jedynie nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Jest to nowa lekcja dla wszystkich uczniów z klasy 4-8 od roku szkolnego 2025/2026. Jej wymiar to jedna godzina w tygodniu. Powinna odbywać się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. W ostatnim roku szkolnym był to przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice mogli zrezygnować z edukacji zdrowotnej do 25 września 2025 r. Od września 2026 r. edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym, który będzie nieobowiązkowy.

Przedmioty w 6 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 6 klasie szkoły podstawowej:

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język polski – 5 godzin w tygodniu matematyka – 4 godziny w tygodniu WF – 4 godziny w tygodniu język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu historia – 2 godziny w tygodniu geografia – 1 godzina w tygodniu biologia – 1 godzina w tygodniu muzyka – 1 godzina w tygodniu plastyka - 1 godzina w tygodniu technika - 1 godzina w tygodniu informatyka – 1 godzina w tygodniu religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu edukacja zdrowotna – 1 godzina w tygodniu godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 26 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 7. klasie będą mieli 34 lekcje tygodniowo, a w 8. 32. Natomiast w 5. klasie uczyli się prawie tyle samo - 25 godzin w tygodniu (edukacja zdrowotna w zeszłym roku była nieobowiązkowa). To tylko o jedną lekcję więcej niż w 4. klasie, w której były 24 godziny lekcyjne tygodniowo (również bez edukacji zdrowotnej).

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