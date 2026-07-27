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Jakie przedmioty są w 5 klasie? Ile jest godzin nauki w tygodniu? [Lista]

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27 lipca 2026, 10:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
jakie przedmioty są w 5 klasie szkoła podstawowa
Jakie przedmioty są w 5 klasie? Ile jest godzin nauki w tygodniu? [Lista]
Shutterstock

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W 5 klasie szkoły podstawowej jest 12 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Oprócz tego można chodzić na lekcje nieobowiązkowe - religię lub etykę. Ile lekcji tygodniowo jest w 5 klasie? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą?

Jakie przedmioty odchodzą w 5 klasie?

W 5 klasie odchodzi przyroda. To przedmiot, który jest realizowany tylko w 4 klasie szkoły podstawowej, dlatego ocena z tego przedmiotu będzie widoczna na świadectwie ukończenia szkoły.

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Jakie przedmioty dochodzą w 5 klasie?

W 5 klasie dochodzi biologia i geografia w wymiarze po 1 godzinie w tygodniu. Zajęcia z przyrody w 4. klasie obejmowały 2 godziny tygodniowo. Wymiar zajęć pozostaje wiec taki sam. Dodaje się natomiast drugą godzinę historii w tygodniu. Z lekcji obowiązkowych od września 2026 r. dochodzi jeszcze edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowy będzie wyłącznie moduł dotyczący zdrowia seksualnego.

W zeszłym roku szkolnym we wszystkich klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej edukacja zdrowotna była nieobowiązkowa. Zajęcia te obejmowały jedną godzinę w tygodniu. Planowano ją na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Z edukacji zdrowotnej można było zrezygnować do 25 września 2025 r. W roku szkolnym 2026/2027 będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas 4-8 w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

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Przedmioty w 5 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 5 klasie szkoły podstawowej:

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  1. język polski – 5 godzin w tygodniu
  2. matematyka – 4 godziny w tygodniu
  3. WF – 4 godziny w tygodniu
  4. język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
  5. historia – 2 godziny w tygodniu
  6. geografia – 1 godzina w tygodniu
  7. biologia – 1 godzina w tygodniu
  8. muzyka – 1 godzina w tygodniu
  9. plastyka - 1 godzina w tygodniu
  10. technika - 1 godzina w tygodniu
  11. informatyka – 1 godzina w tygodniu
  12. religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
  13. edukacja zdrowotna – 1 godzina w tygodniu
  14. godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 26 godzin lekcyjnych (licząc zajęcia obowiązkowe). Dochodzą więc dwie godziny lekcyjne (historia i edukacja zdrowotna) w porównaniu z 4 klasą (24 godziny lekcyjne w poprzednich latach). W 6. klasie liczba godzin obowiązkowych się nie zmieni, a więc pozostanie 26 lekcji. Natomiast duża różnica będzie w 7 klasie, kiedy to uczniowie będą mieli aż 34 zajęcia lekcyjne. W klasie 8 będzie ich już mniej - 32.

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Źródło: INFOR
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