REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Szkoła prywatna czy państwowa - co wybrać? Szkoły niepubliczne już nie są luksusem

Szkoła prywatna czy państwowa - co wybrać? Szkoły niepubliczne już nie są luksusem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lipca 2026, 18:30
oprac. Emilia Panufnik
Szkoła publiczna czy szkoła prywatna - co wybrać dla dziecka?
Szkoła prywatna czy państwowa - co wybrać? Szkoły niepubliczne już nie są luksusem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szkoła prywatna czy państwowa - co jest lepsze dla dziecka? Obecnie aż 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem. Obecnie co szóste dziecko uczęszcza do niepublicznej placówki.

11,6 proc. wszystkich szkół to szkoły prywatne

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku szkolnym 2024/2025 szkoły niepubliczne stanowiły już 11,6% wszystkich placówek w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu szkoła niepubliczna była synonimem luksusu – miejscem dla nielicznych. Aktualnie, coraz więcej rodziców staje przed dylematem: zostać w systemie publicznym czy poszukać szkoły, w której dziecko będzie nie tylko się uczyć, ale też rozwijać i czuć bezpiecznie.

REKLAMA

REKLAMA

Liczba uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych wzrosła z 133 tys. w 2013/2014 do ponad 300 tys. obecnie – to ponad dwukrotny wzrost w ciągu dekady. W samej Warszawie do szkół prywatnych chodzi już co szóste dziecko. Trend jest wyraźny – coraz więcej rodziców wybiera szkoły niepubliczne, szukając w edukacji czegoś więcej niż tylko realizacji programu nauczania.

Szkoła prywatna czy państwowa?

Choć szkoły publiczne nadal stanowią większość polskiego systemu edukacji, to coraz więcej rankingów pokazuje, że niepubliczne placówki częściej oferują lepsze warunki rozwoju. Uczniowie takich szkół osiągają wyższe wyniki na maturze, częściej uczestniczą w programach międzynarodowych i projektach społecznych, a nauczyciele mają większą swobodę w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania.

Nie da się jednak pominąć kwestii kosztów. Czesne w szkołach niepublicznych w Polsce waha się dziś od 800 do nawet ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od miasta i oferty szkoły. Dla wielu rodzin to znaczący wydatek, ale jak podkreślają eksperci – coraz częściej traktowany jako inwestycja w rozwój dziecka. – Roczny koszt nauki w szkole niepublicznej może sięgać równowartości używanego samochodu, ale coraz więcej rodziców woli zainwestować w edukację niż w dobra materialne. Ci, z którymi rozmawiam, podkreślają, że inwestują nie tylko w przygotowanie dziecka do egzaminów, ale do życia. Dobra szkoła niepubliczna to nie tylko tablice interaktywne i języki obce, ale klimat relacji, poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń, w której dziecko może uczyć się współpracy, odpowiedzialności i empatii. To często bezcenne wartości, które procentują w dorosłym życiu – mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Zobacz również:

Dlaczego rodzice wybierają szkoły prywatne?

Powody decyzji o zmianie szkoły są coraz częściej bardzo konkretne. Rodzice wskazują na przepełnione klasy, przeciążonych nauczycieli, brak indywidualizacji nauczania i nadmierną biurokrację. Dzieci spędzają w szkołach publicznych często więcej czasu na klasówkach i kartkówkach niż na rozmowie o swoich potrzebach. – Szkoły niepubliczne zyskują popularność, bo potrafią słuchać uczniów. Oferują mniejsze grupy, otwartą komunikację i często realne partnerstwo z rodzicami. To nie zawsze szkoły „lepsze”, ale częściej bardziej dopasowane do dziecka. Warto przy wyborze szkoły zadać sobie pytanie: czy to miejsce pomoże mojemu dziecku być sobą i odnaleźć się w świecie, który dopiero nadchodzi? - wskazuje Żuchowicz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaką szkołę dla dziecka wybrać?

Eksperci zgodnie podkreślają, że wybór szkoły to jedna z najważniejszych decyzji wychowawczych. Wymaga nie tylko analizy kosztów i lokalizacji, ale także zrozumienia, jakiego środowiska potrzebuje dziecko. – Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale wspólnota, w której dziecko spędza połowę swojego dnia. Dlatego zachęcam rodziców, by odwiedzali szkoły, targi edukacyjne, rozmawiali z nauczycielami, pytali o atmosferę i sposób reagowania na błędy. To właśnie takie szczegóły decydują o tym, czy dziecko rozwija się z pasją w kierunku swoich zainteresowań, czy z przymusu – zaznacza Dorota Żuchowicz.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji

Zobacz również:
Powiązane
Po co nam szkoła? Eksperci o przyszłości edukacji podczas debaty Gość INFOR.PL
Po co nam szkoła? Eksperci o przyszłości edukacji podczas debaty Gość INFOR.PL
Dlaczego Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października?
Dlaczego Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października?
„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Skarga do sądu na wynik egzaminu ósmoklasisty i matury. Czy takie postępowanie jest potrzebne?
28 lip 2026

Czy wprowadzenie szybkiego trybu postępowania sądowego umożliwiającego weryfikację wyników egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów zawodowych jest potrzebne? Do MEN wpłynęła propozycja podjęcia działań legislacyjnych, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację egzaminowanych.
Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie
28 lip 2026

Największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytecie Rzeszowskim cieszył się kierunek lekarski, a na Politechnice Rzeszowskiej - lotnictwo i kosmonautyka. Pierwsza tura rekrutacji na obu uczelniach dobiegła końca, ale nabór wciąż trwa na uczelniach niepublicznych.
Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?
27 lip 2026

7 klasa szkoły podstawowej uważana jest za najgorszą - czy słusznie? Od września 2026 r. będzie w niej aż 14 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie siódmej klasy? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
Kosmiczna kariera kusi młodych. Minister mówi o wzroście zainteresowania studiami
27 lip 2026

Zainteresowanie kierunkami studiów związanymi z sektorem kosmicznym wzrosło o ponad 30 proc. - poinformował minister nauki Marcin Kulasek. Według niego na większą popularność tych kierunków wpłynęła misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz spotkania astronauty z młodymi ludźmi.

REKLAMA

Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy. Warto to wiedzieć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027
26 lip 2026

Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 dla wielu nauczycieli będzie oznaczało rozpoczęcie nowej pracy. To zaś zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Wśród nich warto uwzględnić złożenie niezbędnych wniosków i oświadczeń podatkowych, które wpłyną na wysokość pobieranej przez pracodawcę zaliczki na podatek.
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
24 lip 2026

Do polskich szkół trafią nowoczesne pracownie STEM wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejny etap realizacji projektu finansowanego z KPO, dzięki któremu uczniowie jeszcze przed nowym rokiem szkolnym zyskają dostęp do laboratoriów wspierających naukę poprzez praktyczne doświadczenia.
MBA po aferze Collegium Humanum. Czy studia menedżerskie nadal są warte swojej ceny? [Gość INFOR.PL]
24 lip 2026

Przez lata litery – MBA – były symbolem prestiżu i przepustką do najwyższych stanowisk w biznesie. Po aferze Collegium Humanum wielu menedżerów zaczęło zadawać sobie pytanie, czy dyplom MBA nadal jest wartością samą w sobie. Zdaniem dr. inż. Pawła Urbańskiego, dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, odpowiedź brzmi: tak, ale tylko wtedy, gdy za dyplomem stoi realna jakość kształcenia.
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
27 lip 2026

Zmiana przepisów przyznających nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej wywołała wiele emocji. Padły mocne słowa, a MEN zarzucono dyskryminację najbardziej zasłużonych pedagogów. Czy regulacje przejściowe wprowadzające nagrodę dodatkowego stopnia mają szansę się zmienić?

REKLAMA

Szkoły znikają z mapy Polski. Liczba uczniów gwałtownie spadła
23 lip 2026

Rok szkolny zakończyło 4,9 mln uczniów – o około 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, skutkiem pogłębiającego się niżu demograficznego jest fala likwidacji przedszkoli i szkół podstawowych, a samorządy zapowiadają, że ten proces będzie się nasilał.
MNiSW przedstawiło wyniki oceny uczelni. Jaką kategorię przyznawano najczęściej?
23 lip 2026

Od wyników ewaluacji zależą nie tylko prestiż uczelni i instytutów, ale także ich finansowanie oraz możliwość prowadzenia studiów i szkół doktorskich. Ministerstwo Nauki poinformowało, że w tegorocznej ocenie przyznano 1 241 kategorii naukowych w 280 podmiotach.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA