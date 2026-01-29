REKLAMA

Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana

Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana

29 stycznia 2026, 11:21
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
dziecko fast food hamburger śmieciowe jedzenie niezdrowa żywność reklama zdrowa żywność szkoła
Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana
Shutterstock

Jak usunąć z talerzy nieletnich nawet 7,2 miliarda kalorii rocznie i zredukować liczbę dzieci z otyłością o ok. 20 tysięcy? W tym celu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz reklamy śmieciowego jedzenia. Czy Polska też powinna wprowadzić taki zakaz?

Zakaz reklamy śmieciowego jedzenia

Portal rynekzdrowia.pl informuje o wprowadzonym w Wielkiej Brytanii zakazie pokazywania reklam śmieciowego jedzenia w telewizji przed godziną 21. To jeden z najbardziej restrykcyjnych na świecie przepisów regulujących marketing żywności.

Dodatkowo wprowadzony został całodobowy zakaz reklamowania takich produktów w internecie. Firmy nadal mogą natomiast reklamować swoją markę, jeśli w reklamie nie pokazują rozpoznawalnego produktu.

Czego nie można reklamować w telewizji i internecie

Katalog kategorii produktów, których nie można promować przed godziną 21 obejmuje 13 pozycji. Zakazane są przede wszystkim wytwory z wysoką zawartością tłuszczu, cukru i soli, w tym także produkty postrzegane często jako zdrowe, jak precle i płatki śniadaniowe czy "wszelkiego rodzaju kanapki" – podaje rynekzdrowia.pl. Działania obejmują także zakaz promocji „drugi gratis” i dolewek napojów, a także wprowadzenie nowego standardu zdrowej żywności.

Wśród innych przewidzianych inicjatyw znalazło się:

  • rozszerzenie opłaty od producentów napojów słodzonych,
  • umożliwienie samorządom blokowania otwierania lokali typu fast food w pobliżu szkół,
  • wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych o wysokiej zawartości kofeiny dzieciom poniżej 16 lat,
  • wdrożenie programu nadzorowanego szczotkowania zębów dla dzieci w wieku 3–5 lat.

Zdrowsze życie sposobem na odciążenie systemu opieki zdrowotnej

Minister zdrowia Ashley Dalton zwraca uwagę, że dzięki nowym przepisom możliwe jest wyeliminowanie nadmiernej ekspozycji na niezdrowe produkty - czyniąc zdrowy wybór łatwym wyborem dla rodziców. - Przesuwamy granicę od leczenia chorób przez NHS do ich zapobiegania, aby ludzie mogli prowadzić zdrowsze życie i aby NHS mógł być dla nas dostępny, gdy tego potrzebujemy - powiedziała.

Dyrektor wykonawcza Food Foundation - organizacji, która prowadziła kampanię promującą zaostrzenie przepisów - Anna Taylor oceniła, że decyzja rządu to "ważny, światowy kamień milowy na drodze ku ochronie dzieci przed natłokiem reklam niezdrowej żywności".

Zdrowa żywność powinna być bardziej dostępna

Dane dotyczące otyłości wśród brytyjskich dzieci są wysoce alarmujące. Na początku szkoły podstawowej - jak wylicza Politykazdrowona.com - aż 22,1 proc. dzieci w Anglii ma nadwagę lub otyłość, a pod koniec szkoły odsetek ten wzrasta do 35,8 proc.

Organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym zwracają uwagę, że na samym zakazie reklam rząd brytyjski nie może poprzestać. Malcolm Clark z Cancer Research UK wskazuje, że otyłość wiąże się z co najmniej 13 typami nowotworów i wzywa rząd do dalszych działań na rzecz poprawy dostępności zdrowej żywności.

Otyłość to duży problem także w Polsce

Także w Polsce zmagamy się z problemem otyłości i nadwagi wśród dzieci. Dotyczy on średnio co czwarte dziecko, a w grupach wiekowych 7-9 lat nawet co trzecie. Wśród głównych przyczyn wymienia się m. in. nieregularne posiłki, duże spożycie cukrów prostych (słodycze, słodzone napoje) i spożywanie wysokoprzetworzonej żywności (fast food, gotowe dania).

Otyłość u dzieci jest chorobą przewlekłą, zwiększającą ryzyko chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych, a także problemów psychologicznych. Leczenie otyłości opiera się głównie na wprowadzeniu diety opartej na zasadach zdrowego żywienia. Nie stosuje się skrajnie restrykcyjnych i niedoborowych diet. Głównym celem leczenia jest poprawa stanu zdrowia. Z tego względu wprowadzenie także w Polsce zakazu reklamy śmieciowego jedzenia może wydawać się zasadne.

Źródło: INFOR
Edukacja
Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana
29 sty 2026

Jak usunąć z talerzy nieletnich nawet 7,2 miliarda kalorii rocznie i zredukować liczbę dzieci z otyłością o ok. 20 tysięcy? W tym celu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz reklamy śmieciowego jedzenia. Czy Polska też powinna wprowadzić taki zakaz?
