Setki szkół zamknięte przez mróz. MEN podaje aktualne dane o odwołanych zajęciach

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach, w tym 217 na Mazowszu i 153 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ostrzeżenia przed silnymi mrozami w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w znacznej części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami. Temperatura w dzień może wynieść minus 15 st. C, a w nocy minus 17 st. C. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed smogiem dla jednego powiatu.

Podział szkół według województw

„Dzisiaj z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 549 szkołach. W tym: mazowieckie – 217, pomorskie – 153, warmińsko-mazurskie – 74, podlaskie – 71, lubelskie – 14, wielkopolskie – 9, lubuskie – 6, świętokrzyskie – 4, śląskie – 1 – poinformowało MEN na platformie X.

„W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze” – dodał resort.

Zasady zawieszania zajęć w szkołach

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Wytyczne dotyczące nauki zdalnej

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.

Ostrzeżenia meteorologiczne w poszczególnych województwach

IMGW informuje o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województwa kujawsko-pomorskiego, znacznej części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Instytut prognozuje, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnymi mrozami obowiązują w województwie podlaskim oraz w znacznej części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest od minus 17 st. C do minus 13 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru – 5-20 km/h.

Ostrzeżenia potrwają najpóźniej do środy, do godz. 10.00.