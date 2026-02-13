Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?

Od 16 lutego do 1 marca zimową przerwę od zajęć szkolnych rozpocznie w województwie śląskim ok. 730 tys. uczniów i przedszkolaków. Samorządy oraz instytucje zapowiedziały bogaty program zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych – zarówno bezpłatnych, jak i biletowanych.

Ponad 6,5 tys. miejsc oferuje także Pałac Młodzieży w Katowicach – w ramach zajęć edukacyjnych i artystycznych, w tym m.in. Akademii Młodego Informatyka, Klubu Gier Fabularnych czy warsztatów rękodzielniczych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje naukę jazdy na łyżwach „Nauczanie przez ślizganie” na lodowisku w Murckach. Zwieńczeniem ferii ma być „dyskoteka na lodzie” 28 lutego. Otwarte pozostają także lodowiska miejskie oraz baseny, gdzie udostępnione będą wodne tory przeszkód.

Program zajęć dla 730 tys. uczniów

W ferie włączają się również filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, które pod hasłem „Ale kosmos!” organizują warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci w wieku 7–12 lat, a także miejskie domy kultury i Muzeum Historii Katowic, gdzie zaplanowano warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i etnologiczne.

Tychy przygotowały propozycje łączące edukację historyczną i sport. Muzeum Miejskie w Tychach zaprosiło m.in. na warsztaty „Maluchem przez świat!”, poświęcone historii produkowanego w mieście Fiata 126p, zajęcia o śląskich bebokach oraz warsztaty sportowe związane z hokejem.

REKLAMA

W programie znalazło się także zwiedzanie Stadionu Zimowego z hokeistami GKS Tychy oraz quiz dotyczący historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzinne EtnoFerie w Górnośląskim Parku Etnograficznym

Chorzów zaprosił m.in. do Górnośląskiego Parku Etnograficznego na cykl „Rodzinne EtnoFerie”. W programie przewidziano codzienne warsztaty – od malowania na szkle i filcowania, przez zajęcia o dawnych wierzeniach i kolędnikach, po lekcję w „starej szkole”. Udział w zajęciach jest biletowany.

Z kolei Śląski Ogród Zoologiczny organizuje ferie pod hasłem „Śladami dzikich kotów”. Podczas spotkań uczestnicy poznają m.in. lwy czy gepardy oraz odkryją ich zwyczaje i tajemnice. W ofercie są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych oraz spacery z przewodnikiem i pokazowe karmienia zwierząt dla zwiedzających indywidualnie.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przygotował warsztaty plastyczne, podczas których dzieci stworzą lalki teatralne, pacynki i maski. W repertuarze podczas ferii znalazły się także spektakle, m.in. „Śpiąca Królewna”, „Czerwony Kapturek” oraz „Opowieści z Narnii”.

Tarnowskie Góry – Ferie z UNESCO

W Tarnowskich Górach od 14 lutego do 1 marca potrwa akcja „Ferie z UNESCO” – bilety na zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga są tańsze o 30 proc.

Organizatorzy podkreślili, że jedyne w woj. śląskim obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (wpis z 2017 r.) można zwiedzać z przewodnikiem, m.in. z podziemnym przepływem łodzią (270 m w kopalni i 600 m w sztolni).

16 lutego w województwie śląskim zaczynają się ferie zimowe. Jak poinformowała na antenie Radia Katowice śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla, z przerwy zimowej skorzysta około 730 tysięcy uczniów i przedszkolaków. To więcej niż rok temu, gdy było to niespełna 700 tysięcy.

Dyla przypomniała rodzicom i opiekunom, aby przed wysłaniem dziecka na zimowisko upewnili się, że wyjazd został oficjalnie zarejestrowany.

„Można to sprawdzić na stronie internetowej wypoczynek.gov.pl. Co oznacza zarejestrowany? To oznacza, że na etapie dokumentów został on przez pracowników kuratorium oświaty sprawdzony. Czyli organizator w dokumentach zapewnił właściwą kadrę, właściwe i bezpieczne warunki. Później chodzimy na kontrole” – powiedziała gościni rozgłośni.

Kuratorka zachęciła też do korzystania z całodobowej infolinii pod numerem 32 207 70 77 w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie wypoczynku.