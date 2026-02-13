REKLAMA

Última etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?

Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 10:49
Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?
Ostatni etap ferii zimowych: 730 tys. uczniów w woj. śląskim czeka na niezapomniane atrakcje. Jak skorzystać?
shutterstock

Od 16 lutego do 1 marca zimową przerwę od zajęć szkolnych rozpocznie w województwie śląskim ok. 730 tys. uczniów i przedszkolaków. Samorządy oraz instytucje zapowiedziały bogaty program zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych – zarówno bezpłatnych, jak i biletowanych.

Ponad 6,5 tys. miejsc oferuje także Pałac Młodzieży w Katowicach – w ramach zajęć edukacyjnych i artystycznych, w tym m.in. Akademii Młodego Informatyka, Klubu Gier Fabularnych czy warsztatów rękodzielniczych.

W programie znalazło się także zwiedzanie Stadionu Zimowego z hokeistami GKS Tychy oraz quiz dotyczący historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzinne EtnoFerie w Górnośląskim Parku Etnograficznym

Chorzów zaprosił m.in. do Górnośląskiego Parku Etnograficznego na cykl „Rodzinne EtnoFerie”. W programie przewidziano codzienne warsztaty – od malowania na szkle i filcowania, przez zajęcia o dawnych wierzeniach i kolędnikach, po lekcję w „starej szkole”. Udział w zajęciach jest biletowany.

Z kolei Śląski Ogród Zoologiczny organizuje ferie pod hasłem „Śladami dzikich kotów”. Podczas spotkań uczestnicy poznają m.in. lwy czy gepardy oraz odkryją ich zwyczaje i tajemnice. W ofercie są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych oraz spacery z przewodnikiem i pokazowe karmienia zwierząt dla zwiedzających indywidualnie.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przygotował warsztaty plastyczne, podczas których dzieci stworzą lalki teatralne, pacynki i maski. W repertuarze podczas ferii znalazły się także spektakle, m.in. „Śpiąca Królewna”, „Czerwony Kapturek” oraz „Opowieści z Narnii”.

Tarnowskie Góry – Ferie z UNESCO

W Tarnowskich Górach od 14 lutego do 1 marca potrwa akcja „Ferie z UNESCO” – bilety na zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga są tańsze o 30 proc.

Organizatorzy podkreślili, że jedyne w woj. śląskim obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (wpis z 2017 r.) można zwiedzać z przewodnikiem, m.in. z podziemnym przepływem łodzią (270 m w kopalni i 600 m w sztolni).

16 lutego w województwie śląskim zaczynają się ferie zimowe. Jak poinformowała na antenie Radia Katowice śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla, z przerwy zimowej skorzysta około 730 tysięcy uczniów i przedszkolaków. To więcej niż rok temu, gdy było to niespełna 700 tysięcy.

Dyla przypomniała rodzicom i opiekunom, aby przed wysłaniem dziecka na zimowisko upewnili się, że wyjazd został oficjalnie zarejestrowany.

„Można to sprawdzić na stronie internetowej wypoczynek.gov.pl. Co oznacza zarejestrowany? To oznacza, że na etapie dokumentów został on przez pracowników kuratorium oświaty sprawdzony. Czyli organizator w dokumentach zapewnił właściwą kadrę, właściwe i bezpieczne warunki. Później chodzimy na kontrole” – powiedziała gościni rozgłośni.

Kuratorka zachęciła też do korzystania z całodobowej infolinii pod numerem 32 207 70 77 w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie wypoczynku.

oprac. Anna Rymkiewicz
