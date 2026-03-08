Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
REKLAMA
REKLAMA
Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.
Dodatkowe wymagania dla ucznia
Wymogiem dostania się do tego rodzaju klas w szkole średniej jest poza skończeniem szkoły podstawowej oraz zdaniem egzaminu ósmoklasisty również:
Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie
Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędziPosiadasz już konto? Zaloguj się.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA