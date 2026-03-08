REKLAMA

Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego

Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego

08 marca 2026, 20:54
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.

Dodatkowe wymagania dla ucznia

Wymogiem dostania się do tego rodzaju klas w szkole średniej jest poza skończeniem szkoły podstawowej oraz zdaniem egzaminu ósmoklasisty również:

Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
Edukacja
Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
08 mar 2026

Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
07 mar 2026

Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.
Czy wybieranie drużyn na WF-ie utrwala podziały, obniża samoocenę i jest źródłem konfliktów?
07 mar 2026

Czy wybór drużyn przez kapitanów-uczniów ma destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży i stanowi zarzewie konfliktów? Do MEN trafiła petycja dotycząca tej problematyki. Jej autor wnioskuje o podjęcie konkretnych działań.
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.

Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Klasa integracyjna w szkole średniej
06 mar 2026

Nazwa klasa integracyjna wskazuje na wolę współistnienia uczniów u których zauważono potrzebę wsparcia przy edukacji z uwagi na różne odmienności np. nieneurotypowość. Klasy integracyjne tworzy się z myślą o dzieciach które nie potrzebują kształcenia w szkołach specjalnych.
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w szkole dwujęzycznej? MEN odpowiada
06 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie matur w szkołach dwujęzycznych. Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, z tego języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole na poziomie dwujęzycznym.
Zmiany w edukacji? MEN rozwiewa wątpliwości fizyków: "Utrzymujemy dotychczasowe rozwiązania"
05 mar 2026

Przedmioty w zakresie rozszerzonym nadal będą realizowane w łącznym wymiarze 22 godzin - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiadając Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu. Resort zaznaczył, że ramowe plany nauczania dla szkół ponadpodstawowych i podstawy programowe są dopiero na etapie analiz.

Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3
05 mar 2026

Polska uwielbia walczyć ze skutkami, ale z przyczynami radzi sobie fatalnie. Gdy publikowane są kolejne alarmujące dane o nadwadze najmłodszych, politycy ogłaszają programy zdrowotne, a szkoły szykują się na nowy przedmiot: edukację zdrowotną. W debacie publicznej jak mantra padają słowa: dieta, cukier, smartfony. Rzadziej mówi się o brutalnym fakcie: w międzyczasie po cichu rozmontowano kluczowy element systemowego budowania nawyków – profesjonalne wychowanie fizyczne w klasach 1–3.
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
05 mar 2026

Według eksperta dr. Jędrzeja Witkowskiego wchodzące w czwartek w życie zmiany przepisów ograniczających pomoc dla uczniów z Ukrainy nie zagrażają zapewnianiu integracji edukacyjnej. Widzi on jednak „inne, palące wyzwania” w tej kwestii. Chodzi przede wszystkim o problemy związane z nauczaniem języka polskiego, brak odpowiednich programów i podręczników, a także o nieuregulowaną sytuację w zakresie kwalifikacji nauczycieli, którzy mają prowadzić te zajęcia.
