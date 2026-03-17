Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane

17 marca 2026, 17:46
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.

Raport merytoryczny projektu „WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” za 2025 r., zrealizowanego na zlecenie resortu nauki i szkolnictwa wyższego, zaprezentowano na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych

Nawiązując do publikacji, wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys zwrócił uwagę, że ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych. Fundamentalne umiejętności ruchowe pozwalają nie tylko wykonywać aktywność fizyczną, ale ułatwiają też funkcjonowanie w codziennym życiu, np. umożliwiając bezpieczne zeskoczenie ze schodów. Najczęściej wykorzystywane umiejętności podczas aktywności fizycznej to: bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie (np. kopnięcie piłki).

30 proc. polskich dzieci jest w kompletnym bezruchu

Wiceszef MSiT zaznaczył, że dzisiaj 30 proc. polskich dzieci jest w kompletnym bezruchu.

Chcemy, aby sprawność ruchową ćwiczyć już od trzeciego roku życia – podkreślił.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Dodał, że przedszkole i klasy I-III to tzw. złoty okres rozwoju dziecka.

Wówczas tworzą się najważniejsze nawyki, które decydują o rozwoju na całe życie – powiedział.

Dlatego, dodał, kluczowe jest, by realizować podstawę programową.

Zgodnie z nią od roku szkolnego 2026/2027 dzieci, poza codziennym czasem na świeżym powietrzu, powinny spędzać co najmniej godzinę tygodniowo poza budynkiem, np. na dłuższym spacerze.

Rekomendacje ekspertów

Eksperci rekomendują m.in., by zajęcia ruchowe w klasach I-III, a więc już na etapie wczesnej edukacji, prowadzili lub współprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.

Rektor AWF prof. Bartosz Molik wyjaśnił, że dzieci w tych klasach wymagają „przede wszystkim opieki profesjonalisty, eksperta, nauczyciela wychowania fizycznego, a nie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, który jest nieprzygotowany do realizacji zajęć WF”. Zaznaczył, że jak dowodzą „twarde argumenty naukowe”, trzeba wprowadzić nauczyciela WF do klas I-III.

Molik argumentował, że to właśnie te klasy są „najważniejsze, jeżeli chodzi o rozwój kondycji fizycznej, a nie IV-VIII – bo wtedy jest za późno”.

89 proc. uczniów nie potrafi poprawnie skakać na skakance

Jak dowodzą badania w ramach projektu „WF z AWF”, 89 proc. uczniów nie potrafi poprawnie skakać na skakance, a 86 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany.

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, zapytana, kiedy nauczyciele WF będą prowadzili zajęcia w klasach I-III, odparła, że prace nad rekomendacjami trwają.

– To są też kwestie finansowe i jakiekolwiek decyzje muszą być podejmowane w dialogu społecznym – dodała.

Eksperci zalecili też m.in. wykorzystywanie potencjału uczelni wychowania fizycznego w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli WF, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wzmacnianie współpracy szkoły z otoczeniem lokalnym i społecznym (samorządami, klubami sportowymi, organizacjami społecznymi) w celu np. promocji zdrowego stylu życia.

Zaproponowali, by ukierunkować działania dydaktyczno-wychowawcze na wczesną edukację poprzez regularną, zabawową aktywność ruchową oraz włączanie codziennej, naturalnej aktywności ruchowej do rytmu dnia przedszkola i szkoły.

Pierwszą edycję „WF z AWF” uruchomiono w 2021 r. w trakcie pandemii COVID-19. Program miał poprawić kondycję dzieci i młodzieży po wielomiesięcznej izolacji.

Powiązane
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Źródło: PAP
Edukacja
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]
17 mar 2026

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.

REKLAMA

Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.

REKLAMA

UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
