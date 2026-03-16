Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie

Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie

16 marca 2026, 10:28
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.

Demografia coraz większym wyzwaniem dla finansowania szkół

Finansowanie oświaty w perspektywie zmian demograficznych było tematem jednej z debat eksperckich podczas Krajowego Kongresu Forum Skarbników. Paneliści byli zgodni co do tego, że demografia znacząco wpłynie na sytuację finansową jst w kontekście oświaty i może skutkować poważnymi problemami.

Debatę poprzedziła prezentacja dotycząca zmian demograficznych w kontekście oświaty samorządowej. Wynikało z niej, że sytuacja z każdym rokiem będzie ulegać pogorszeniu, a problemy z tym związane dotkną nie tylko szkoły, ale również wpłyną na lokalne inwestycje.

Eksperci: obecny system wymaga przebudowy

Eksperci wskazywali, że nowelizacja ustawy o dochodach jst nie przyniosła realnych zmian dla finansowania oświaty.

„Dla poszczególnych samorządów istnieją pewne wyliczenia, ale z perspektywy kraju istnieje jedna kwota potrzeb oświatowych i wprowadzony algorytm tylko w niej miesza” – zauważał Mariusz Tobor, ekspert ds. organizacji i finansowania oświaty oraz statystki i demografii oświatowej

W toku dyskusji pojawiały się głosy, że system finansowania wymaga przebudowania a niezbędne staje się dziś myślenie strategiczne.

„Trzeba tak przebudować mechanizm rozliczeniowy, aby państwo pokryło chociażby wynagrodzenia. Wtedy byłoby pokazane jasno, kto za co odpowiada” – wskazywała Ewa Tomczak, skarbniczka miasta Bytom

W ocenie panelistów sytuację mogłyby ulepszyć jasno określone ogólnokrajowe standardy. Jak wskazywano algorytm subwencyjny jest pewnego rodzaju standardem, ale nie jest on do końca określony.

Czy powstaną ogólnokrajowe standardy finansowania oświaty

Standardu ogólnokrajowego raczej nigdy się nie doczekamy, ale tym co mogłoby pomóc byłyby lokalne standardy, dzięki którym wiadomo by było na co godzi się organ prowadzący” – mówił Mariusz Tobor

Wśród najbardziej dotkliwych kwestii związanych z finansowaniem oświaty eksperci wskazywali lawinowy wzrost orzeczeń i wynikające z nich rozszerzenie edukacji włączającej a także finansowanie oświaty niepublicznej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na analizy pokazujące, że im więcej dzieci uczy się w szkole, tym mniejsza staje się luka oświatowa.

Wśród postulatów wysuwanych przez skarbników najczęściej pojawiał się też ten dotyczący ułatwienia procedury likwidacji pustych szkół.

Serwis Samorządowy PAP objął VIII Krajowy Kongres Forów Skarbników patronatem medialnym.

mo/

Źródło: SSPAP

