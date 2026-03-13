Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Lektury obowiązkowe - egzamin ósmoklasisty 2026
Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, który w 2026 roku odbędzie się 11 maja, obowiązują lektury wskazane w podstawie programowej dla klas IV–VIII szkoły podstawowej. Lista lektur pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym.
Jak czytamy na stronie CKE egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowy wykaz lektur znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r., zmieniającym rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej (Dz.U. 2024, poz. 996).
Lista lektur obowiązkowych poznawanych w całości - egzamin ósmoklasisty 2026
Lista lektur obowiązkowych poznawanych w całości na egzamin ósmoklasisty:
- Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa (kl. IV-VI)
- Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, komiks (kl. IV-VI)
- Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa (kl. IV-VI)
- Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni (kl. IV-VI)
- John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem (kl. IV-VI)
- Charles Dickens, Opowieść wigilijna (kl. VII-VIII)
- Aleksander Fredro, Zemsta (kl. VII-VIII)
- Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec (kl. VII-VIII)
- Adam Mickiewicz, Dziady część II (kl. VII-VIII)
- Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę (kl. VII-VIII)
- Juliusz Słowacki, Balladyna (kl. VII-VIII)
Lista lektur obowiązkowych krótkich lub fragmentów - egzamin ósmoklasisty 2026
Lista krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich na egzamin ósmoklasisty:
- René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek, wybór opowiadań (kl. IV-VI)
- Ignacy Krasicki, wybrane bajki (kl. IV-VI)
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (wybrane fragmenty) (kl. IV-VI)
- Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego (kl. IV-VI)
- wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie (kl. IV-VI)
- Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie (kl. IV-VI)
- wybrane podania i legendy polskie (kl. IV-VI)
- wybrane baśnie polskie i europejskie (kl. IV-VI)
- wybrane wiersze: Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego, oraz pieśni patriotyczne, w tym Rota Marii Konopnickiej (kl. IV-VI)
- Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII (kl. VII-VIII)
- Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz, księgi: I, II, IV, X, XI, XII (kl. VII-VIII)
- Sławomir Mrożek, Artysta (kl. VII-VIII)
- Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis, fragmenty (kl. VII-VIII)
- Stefan Żeromski, Syzyfowe prace, fragmenty (kl. VII-VIII)
- wybrane wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, oraz aforyzmy Stanisława Jerzego Leca (kl. VII-VIII)
