Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]

13 marca 2026, 15:16
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2026 cke
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.

Lektury obowiązkowe - egzamin ósmoklasisty 2026

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, który w 2026 roku odbędzie się 11 maja, obowiązują lektury wskazane w podstawie programowej dla klas IV–VIII szkoły podstawowej. Lista lektur pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym.

Jak czytamy na stronie CKE egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szczegółowy wykaz lektur znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r., zmieniającym rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej (Dz.U. 2024, poz. 996).

Lista lektur obowiązkowych poznawanych w całości - egzamin ósmoklasisty 2026

Lista lektur obowiązkowych poznawanych w całości na egzamin ósmoklasisty:

  1. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa (kl. IV-VI)
  2. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, komiks (kl. IV-VI)
  3. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa (kl. IV-VI)
  4. Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni (kl. IV-VI)
  5. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem (kl. IV-VI)
  6. Charles Dickens, Opowieść wigilijna (kl. VII-VIII)
  7. Aleksander Fredro, Zemsta (kl. VII-VIII)
  8. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec (kl. VII-VIII)
  9. Adam Mickiewicz, Dziady część II (kl. VII-VIII)
  10. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę (kl. VII-VIII)
  11. Juliusz Słowacki, Balladyna (kl. VII-VIII)

Lista lektur obowiązkowych krótkich lub fragmentów - egzamin ósmoklasisty 2026

Lista krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich na egzamin ósmoklasisty:

  1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek, wybór opowiadań (kl. IV-VI)
  2. Ignacy Krasicki, wybrane bajki (kl. IV-VI)
  3. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (wybrane fragmenty) (kl. IV-VI)
  4. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego (kl. IV-VI)
  5. wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie (kl. IV-VI)
  6. Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie (kl. IV-VI)
  7. wybrane podania i legendy polskie (kl. IV-VI)
  8. wybrane baśnie polskie i europejskie (kl. IV-VI)
  9. wybrane wiersze: Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego, oraz pieśni patriotyczne, w tym Rota Marii Konopnickiej (kl. IV-VI)
  10. Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII (kl. VII-VIII)
  11. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz, księgi: I, II, IV, X, XI, XII (kl. VII-VIII)
  12. Sławomir Mrożek, Artysta (kl. VII-VIII)
  13. Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis, fragmenty (kl. VII-VIII)
  14. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace, fragmenty (kl. VII-VIII)
  15. wybrane wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, oraz aforyzmy Stanisława Jerzego Leca (kl. VII-VIII)
Zobacz również:
Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 996)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 356)

Powiązane
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Ułatwienia w egzaminie ósmoklasisty 2026 - uczniowie z orzeczeniem i nie tylko skorzystają z instrukcji CKE
Ułatwienia w egzaminie ósmoklasisty 2026 - uczniowie z orzeczeniem i nie tylko skorzystają z instrukcji CKE
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje
Edukacja
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

REKLAMA

Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.
W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?

REKLAMA

Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.
Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
12 mar 2026

Monika Horna Cieślak ponownie skierowała do resortu edukacji pismo w sprawie dzieci z chorobami przewlekłymi. Zdaniem Rzeczniczki Praw Dziecka, od kadry kierowniczej nie można oczekiwać posiadania odpowiedniej wiedzy. RPD proponuje, by Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe materiały dla nauczycieli i dyrektorów placówek.
