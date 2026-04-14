Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.

Klasa informatyczna

Tego rodzaju klasy były nowością kilkadziesiąt lat temu. Licea, w których powstawały miały bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe. W klasach informatycznych uczyli się przede wszystkim chłopcy - poza informatyką więcej było zajęć z matematyki i fizyki. Ich absolwenci po studiach kierunkowych nierzadko wybierali karierę akademicką albo pracę w Dolinie Krzemowej. Niemniej jednak nadal tworzone są klasy informatyczne z naciskiem na większą specjalizację w tej dziedzinie.

Klasa technologiczna

Dostosowaniem się do wymogów współczesnego świata jest klasa technologiczna. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka, informatyka i fizyka, a uzupełniającym sztuczna inteligencja. Prowadzenie przez liceum tego rodzaju klas wymaga dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych.

Klasa ekonomiczna

Klasy ekonomiczne czy ekonomiczno-bankowa często prowadzone są pod patronatem szkół wyższych kształcących w tego rodzaju kierunkach. Uczniom proponowane są zajęcia prowadzone przez pracowników patronackich uczelni, wyjazdy terenowe, udział w programach edukacyjnych. Przedmiotami rozszerzonymi są geografia, biznes i zarządzenie oraz matematyka, dodatkowymi - analiza matematyczna i geografia ekonomiczna. Istnieje możliwość zdawania przedmiotu biznes i zarządzenia na maturze.

Klasa architektoniczna

Jest to również klasa patronacka - tym razem grupy zawodowej. Uczniowie biorą udział w wyjazdach plenerowych oraz zajęciach terenowych, warsztatach architektonicznych. Przedmiotem dodatkowym jest rysunek architektoniczny wymagający odpowiednio wyposażonej pracowni przedmiotowej. Większa ilość godzin lekcyjnych jest z matematyki, fizyki i języka angielskiego.

Klasa biologiczno-chemiczna

Nazwa klasy wskazująca na rozszerzenie chemii i biologii często nie oddaje całości programu edukacyjnego związanego z przedmiotami kierunkowymi. Szkoły często oferują programy autorskie, dodatkowe zajęcia, takie jak matematyka dla przyrodników, ratownictwo medyczne czy godzinę tygodniowo przedmiotu kierunkowego w języku angielskim.

Ósmoklasistom proponowane są również klasy przekrojowe jak matematyczno-przyrodnicza, gdzie matematyka jest łączona z biologią, fizyką i chemią. Tworzy się też klasy wąsko wyspecjalizowane jak matematyczna. Oferta edukacyjna uzależniona jest od kadry dydaktycznej oraz zaplecza-odpowiednio wyposażonych sal przedmiotowych.