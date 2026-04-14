Strona główna » Edukacja » Szkoła » Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?

Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?

14 kwietnia 2026, 08:59
Urszula Wilk-Winter
Oferta liceów ogólnokształcących
ShutterStock

Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.

Klasa informatyczna

Tego rodzaju klasy były nowością kilkadziesiąt lat temu. Licea, w których powstawały miały bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe. W klasach informatycznych uczyli się przede wszystkim chłopcy - poza informatyką więcej było zajęć z matematyki i fizyki. Ich absolwenci po studiach kierunkowych nierzadko wybierali karierę akademicką albo pracę w Dolinie Krzemowej. Niemniej jednak nadal tworzone są klasy informatyczne z naciskiem na większą specjalizację w tej dziedzinie.

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
Zobacz również:

Klasa technologiczna

Dostosowaniem się do wymogów współczesnego świata jest klasa technologiczna. Przedmiotami rozszerzonymi są matematyka, informatyka i fizyka, a uzupełniającym sztuczna inteligencja. Prowadzenie przez liceum tego rodzaju klas wymaga dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych.

Klasa ekonomiczna

Klasy ekonomiczne czy ekonomiczno-bankowa często prowadzone są pod patronatem szkół wyższych kształcących w tego rodzaju kierunkach. Uczniom proponowane są zajęcia prowadzone przez pracowników patronackich uczelni, wyjazdy terenowe, udział w programach edukacyjnych. Przedmiotami rozszerzonymi są geografia, biznes i zarządzenie oraz matematyka, dodatkowymi - analiza matematyczna i geografia ekonomiczna. Istnieje możliwość zdawania przedmiotu biznes i zarządzenia na maturze.

Klasa architektoniczna

Jest to również klasa patronacka - tym razem grupy zawodowej. Uczniowie biorą udział w wyjazdach plenerowych oraz zajęciach terenowych, warsztatach architektonicznych. Przedmiotem dodatkowym jest rysunek architektoniczny wymagający odpowiednio wyposażonej pracowni przedmiotowej. Większa ilość godzin lekcyjnych jest z matematyki, fizyki i języka angielskiego.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Klasa biologiczno-chemiczna

Nazwa klasy wskazująca na rozszerzenie chemii i biologii często nie oddaje całości programu edukacyjnego związanego z przedmiotami kierunkowymi. Szkoły często oferują programy autorskie, dodatkowe zajęcia, takie jak matematyka dla przyrodników, ratownictwo medyczne czy godzinę tygodniowo przedmiotu kierunkowego w języku angielskim.

Ósmoklasistom proponowane są również klasy przekrojowe jak matematyczno-przyrodnicza, gdzie matematyka jest łączona z biologią, fizyką i chemią. Tworzy się też klasy wąsko wyspecjalizowane jak matematyczna. Oferta edukacyjna uzależniona jest od kadry dydaktycznej oraz zaplecza-odpowiednio wyposażonych sal przedmiotowych.

Powiązane
Klasa medialna w liceum - moda czy realna szansa na przyszłość?
Klasa medialna w liceum - moda czy realna szansa na przyszłość?
Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?
Liceum czy technikum - co lepiej wybrać po podstawówce?
Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
Źródło: INFOR
Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?

Od września edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa
10 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to części dotyczącego wiedzy seksualnej, na którą będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.
13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego"
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
Ocena funkcjonalna w szkołach od 1 września 2026 roku. Co będzie oceniane?
14 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.

Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
14 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
