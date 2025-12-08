REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO

Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 15:59
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Deklaracja śmieciowa a uczeń w internacie
Deklaracja śmieciowa a uczeń w internacie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Rodzice dostarczają zaświadczenia z bursy

RIO udzieliła odpowiedzi na pismo jednego z burmistrzów. Dotyczyło ono nieuwzględniania w deklaracji śmieciowej dziecka, które czasowo nie zamieszkuje na nieruchomości. Z pisma burmistrza wynikało, iż rodzice uczniów mieszkających w internacie/bursie przynoszą zaświadczenia od kierowników internatu/bursy o zameldowaniu na pobyt czasowy dziecka w internacie od miesiąca września do miesiąca czerwca w celu wykreślenia z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dziecka- ucznia szkoły ponadpodstawowej, mieszkającego w ciągu roku szkolnego w internacie czy bursie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Czy ucznia mieszkającego w internacie trzeba uwzględniać w deklaracji śmieciowej?

W związku z powyższym powstała wątpliwość:

Czy w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, możliwe jest uznanie, że dziecko nie zamieszkuje nieruchomości, a więc nie wytwarza też odpadów, a więc nie powinno być uwzględniane w deklaracji śmieciowej?

Uczeń wytwarza odpady w miejscu przebywania

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie gmina powołała się na:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

  • art. 6i ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec oraz
  • art. 6j ust.1 pkt 1, wedle którego wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Zdaniem gminy, skoro dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka w ciągu roku szkolnego w internacie, czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania, więc zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami powinien być odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi takie stanowisko jest prawidłowe.

Jednocześnie RIO przypomina, iż przedmiotowe stanowisko nie ma mocy wiążącej.

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)

Powiązane
Stołówki szkolne nie mogą sprzedawać posiłków podmiotom zewnętrznym. Jasne stanowisko RIO
Stołówki szkolne nie mogą sprzedawać posiłków podmiotom zewnętrznym. Jasne stanowisko RIO
Jak wspierać kondycję psychiczną uczniów, gdy system edukacji zawodzi?
Jak wspierać kondycję psychiczną uczniów, gdy system edukacji zawodzi?
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: szponcić i szpont. Co to znaczy? [Lista]
08 gru 2025

Plebiscyt na Młodzieżowe słowo roku 2025 wybrały właściwie dwa słowa: szponcić i szpont. Co to właściwie oznacza? Jaka była lista słów branych pod uwagę w konkursie? O komunikacji wśród młodzieży opowiada Prof. Anna Wileczek.
Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO
08 gru 2025

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Fundusz Pomocy 2025: Jak samorządy rozliczają środki na uczniów z Ukrainy
08 gru 2025

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.

REKLAMA

Rząd przywraca zapomogi dla doktorantów. Kto będzie przyznawał i wypłacał pomoc finansową?
08 gru 2025

Rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przywróci doktorantom możliwość otrzymania zapomogi w trudnej sytuacji życiowej. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i – co ważne – nie obciąży budżetu państwa.
Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej: scenariusze lekcji, karty pracy, filmy i plakaty
08 gru 2025

Do 3,5 tys. szkół trafią profesjonalne materiały dydaktyczne do edukacji obywatelskiej. Dwie fundacje w ramach własnego projektu zapewniają nauczycielom pomoc w przygotowywaniu się i prowadzeniu nowego przedmiotu. Pakiet obemuje: scenariusze lekcji, karty pracy, plakaty do pracy grupowej oraz serię piętnastu krótkich filmów edukacyjnych.
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
08 gru 2025

Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?
Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
08 gru 2025

Choć ustawodawca poszerza katalog osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dane ZUS nie pozostawiają złudzeń: przywilej ten z roku na rok kurczy się. Maleje liczba pobierających świadczenie, a rosnąca przeciętna wypłata nie jest w stanie zatrzymać procesu wygaszania tego rozwiązania. Co pokazują statystyki i dlaczego kompensówka powoli staje się reliktem dawnych czasów?

REKLAMA

Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
08 gru 2025

Dzieci w Polsce spędzają w internecie nawet kilka godzin dziennie, a rodzice zwykle nie zdają sobie z tego sprawy. Samorządowcy i eksperci podczas kongresu Local-SoMe’25 ostrzegają: bez odważnych regulacji i realnego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe problem będzie narastał.
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
08 gru 2025

Choć nowelizacja przepisów dotyczących wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe miała raz na zawsze zamknąć temat, w praktyce otworzyła kolejne pola do sporu. Eksperci podkreślają, że poprawka – choć potrzebna – nie rozwiązuje wszystkich problemów, a samorządy i dyrektorzy mogą interpretować ją różnie.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA