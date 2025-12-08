Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Rodzice dostarczają zaświadczenia z bursy

RIO udzieliła odpowiedzi na pismo jednego z burmistrzów. Dotyczyło ono nieuwzględniania w deklaracji śmieciowej dziecka, które czasowo nie zamieszkuje na nieruchomości. Z pisma burmistrza wynikało, iż rodzice uczniów mieszkających w internacie/bursie przynoszą zaświadczenia od kierowników internatu/bursy o zameldowaniu na pobyt czasowy dziecka w internacie od miesiąca września do miesiąca czerwca w celu wykreślenia z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dziecka- ucznia szkoły ponadpodstawowej, mieszkającego w ciągu roku szkolnego w internacie czy bursie.

Czy ucznia mieszkającego w internacie trzeba uwzględniać w deklaracji śmieciowej?

W związku z powyższym powstała wątpliwość:

Czy w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, możliwe jest uznanie, że dziecko nie zamieszkuje nieruchomości, a więc nie wytwarza też odpadów, a więc nie powinno być uwzględniane w deklaracji śmieciowej?

Uczeń wytwarza odpady w miejscu przebywania

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie gmina powołała się na:

art. 6i ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec oraz

art. 6j ust.1 pkt 1, wedle którego wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Ważne Zdaniem gminy, skoro dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka w ciągu roku szkolnego w internacie, czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania, więc zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami powinien być odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi takie stanowisko jest prawidłowe.

Jednocześnie RIO przypomina, iż przedmiotowe stanowisko nie ma mocy wiążącej.

