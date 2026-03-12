REKLAMA

Pasja, trening, edukacja – klasy sportowe w szkołach średnich

Pasja, trening, edukacja – klasy sportowe w szkołach średnich

12 marca 2026, 15:16
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Pasja, trening, edukacja – klasy sportowe w szkołach średnich
Pasja, trening, edukacja – klasy sportowe w szkołach średnich
Uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość ze sportem mogą wybrać szkoły średnie z klasami sportowymi lub mistrzostwa sportowego. Są to licea ogólnokształcące, niektóre z internatem. Plan lekcji jest dostosowany do treningów.

Kryteria przyjęcia do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego

Do klas sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach średnich są przyjmowani absolwenci szkół podstawowych po zdanym egzaminie ósmoklasisty:

- o bardzo dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w tego rodzaju klasie potwierdzone orzeczeniem lekarza internisty albo rodzinnego,

- mający pisemną zgodę rodziców,

-którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu którego dotyczy szkolenie sportowe.

Próby sprawności fizycznej odbywają się w szkołach średnich do których o przyjęcie stara się uczeń. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru kilku klas sportowych lub mistrzostwa sportowego zainteresowany musi poddać się temu testowi w każdej szkole.

Organizacja klas sportowych lub mistrzostwa sportowego

Klasy mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jako koedukacyjnej dla takich dyscyplin jak pływanie, koszykówka, piłka siatkowa lub ręczna czy też sportów interdyscyplinarnych z zakresu lekkiej atletyki. Dla uczniów tych klas przewidziane jest minimum 16 godzin treningów z naciskiem na przygotowanie do zawodów.

Klasy sportowe powstają głównie dla chłopców zainteresowanych trenowaniem piłki nożnej. Mają oni mniejszą ilość godzin treningów tygodniowo (co najmniej 10) o charakterze ogólnorozwojowych.

Szkoły średnie gdzie powstają takie klasy posiadają odpowiednie zaplecze sportowe w zakresie sprzętu i pomieszczeń, wykwalifikowaną kadrę trenerską, psychologów sportowych, fizjoterapeutów, dietetyków. Dodatkowo współpracują z uczelniami wyższymi kształcącymi w zakresie kultury fizycznej, związkami i klubami sportowymi.

Kolejność kryteriów przyjęcia do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej ucznia. Można je sprawdzić w systemie albo w szkole średniej. Następne kryterium jest tożsame z wymogami klas ogólnodostępnych (oceny ze świadectwa ósmoklasisty, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wolontariat, szczególne osiągnięcia). Trzeci etap to uwzględnienie cech dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).

Podstawa prawna

Art.137 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.)

