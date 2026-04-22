Do kiedy maturzysta ma status ucznia? Status ucznia po maturze. Kiedy nabywa status studenta?

Do kiedy maturzysta ma status ucznia? Status ucznia po maturze. Kiedy nabywa status studenta?

22 kwietnia 2026, 12:33
[Data aktualizacji 22 kwietnia 2026, 12:43]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
status ucznia po maturze maturzysty wrzesień studia do kiedy
Do kiedy maturzysta ma status ucznia? Status ucznia po maturze. Kiedy nabywa status studenta?
Do kiedy maturzysta ma status ucznia? Czy po odebraniu świadectwa i po maturze legitymacja szkolna traci ważność? Czy we wrześniu maturzysta już nie posiada statusu ucznia?

Maturzysta – status ucznia

Zgodnie z art. 94 ustawy prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się dnia 1 września każdego roku i kończy się dnia 31 sierpnia roku następnego. Nie ma przy tym wyjątku w klasie maturalnej. Pomimo wcześniejszego odebrania świadectwa i napisania egzaminu maturalnego maturzysta ma status ucznia do 31 sierpnia. 

Z niniejszego artykułu wywodzi się do celów ubezpieczeń społecznych stwierdzenie, że uczniem jest się do 31 sierpnia danego roku oraz bezpośrednio od 1 września w przypadku kontynuacji nauki w tej lub innej szkole.

Zobacz również:

Zatrudnienie ucznia po maturze

Zatrudnienie ucznia lub studenta na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek odprowadzania składek ZUS. Do 26 roku życia zwolnienie dotyczy tylko podatku dochodowego. Jak to jest w przypadku umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług? W stosunku do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 lat nie ma obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych.

Status ucznia we wrześniu po maturze?

Co ze statusem ucznia we wrześniu, skoro trwa do 31 sierpnia po maturze? To zależy czy maturzysta idzie na studia. Jeśli nie, traci status ucznia z dniem 1 września. Natomiast kontynuacja kształcenia i rozpoczęcie studiów wraz z dniem 1 października tego samego roku, daje prawo do wydłużenia statusu ucznia do końca września. W tym celu uczeń przedstawia płatnikowi składek zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów wyższych.

Składki ZUS – zlecenie do 26 lat

Zlecenie z uczniem lub studentem w wieku do 26 lat nie powoduje powstania obowiązku płacenia składek ZUS. To samo dotyczy umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług.

Art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 
[…]
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 
[…]
4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1043)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 199)

Powiązane
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w klasie dwujęzycznej? MEN odpowiada
Matura 2026: Jaki język obcy na egzaminie maturalnym w klasie dwujęzycznej? MEN odpowiada
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Źródło: INFOR
Edukacja
MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.

REKLAMA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.
Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
Sejm poparł zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego
17 kwi 2026

Usprawnienie organizacji przeprowadzania egzaminów znajomości języka polskiego jako obcego zakłada nowela ustaw, którą w piątek uchwalił Sejm. Określa ona listę podmiotów, które mogą uzyskiwać uprawnienia do egzaminowania i zwiększa liczbę osób, jednorazowo przystępujących do egzaminu.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

REKLAMA

MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
20 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
