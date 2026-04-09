Ile zarabia nauczyciel za pracę w komisji maturalnej 2026? Stawki brutto i netto

Ile zarabia nauczyciel za pracę w komisji maturalnej 2026? Stawki brutto i netto

09 kwietnia 2026, 17:18
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Matura 2026: Ile zarabia nauczyciel za pracę w komisji maturalnej 2026? Stawki brutto i netto
Matura 2026: Ile zarabia nauczyciel za pracę w komisji maturalnej 2026? Stawki brutto i netto
Podstawą do obliczenia wynagrodzenia nauczyciela za pracę w komisji maturalnej jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z rozporządzeniem z 2026 roku jest to 6397 zł brutto, a netto to około 4700 zł.

Ile zarabia nauczyciel w komisji maturalnej 2026?

Szczegółowy procent podstawowej stawki za jednego zdającego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów, przy czym należy wziąć pod uwagę § 4-6 i § 8 rozporządzenia.

Załącznik nr 1

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

2.

egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627 % stawki (ok. 38,94 zł)

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,386 % stawki (ok. 23,97 zł)

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,270 % stawki (ok. 16,77 zł)

0,653 % stawki (ok. 40,56 zł)

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923 % stawki (ok. 57,33 zł)

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790 % stawki (ok. 49,07 zł)

3.

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627 % stawki (ok. 38,94 zł)

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,500 % stawki (ok. 31,06 zł)

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

 

 

 

0,470 % stawki (ok. 29,19 zł)

0,680 % stawki (ok. 42,23 zł)

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923 % stawki (ok. 57,33 zł)

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790 % stawki (ok. 49,07 zł)

Wszystkie stawki podane w tabeli to stawki brutto.

Ile zarabia nauczyciel sprawdzający prace z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych?

§ 4. [Wynagrodzenie egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych] 1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Załącznik nr 2

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, SPRAWDZAJĄCYCH PRACE EGZAMINACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH

Lp.

Egzamin

Grupa zadań

Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zadań

w danej grupie zadań

2

3

4

2

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) matematyka - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,313 % stawki (ok. 19,44 zł brutto)

grupa zadań nr 2

0,314 % stawki (ok. 19,50 zł brutto)

b) język obcy nowożytny - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,200 % stawki (ok. 12,42 zł brutto)

grupa zadań nr 2

0,300 % stawki (ok. 18,63 zł brutto)

Suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań tworzących grupy zadań musi być równa kwocie, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w:

3) lp. 3 lit. a - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym;

4) lp. 3 lit. b - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

3. Przy ustalaniu zadań wchodzących w skład danej grupy zadań bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania i złożoność zasad oceniania rozwiązania danego zadania.

4. W przypadku gdy zdający nie podjął próby rozwiązania żadnego zadania wchodzącego w skład danej grupy zadań sprawdzanych przez egzaminatora z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:

3) lp. 3 lit. a - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym;

4) lp. 3 lit. b - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynagrodzenie nauczyciela sprawdzającego prace uczniów, słuchaczy i absolwentów z trudnościami w uczeniu się oraz niepełnosprawnych

§ 5.[Wynagrodzenie egzaminatorów sprawdzających pracę ucznia, słuchacza albo absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia, słuchacza albo absolwenta niepełnosprawnego] Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia, słuchacza albo absolwenta niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zgodnie z § 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,050 % stawki (ok. 3,11 zł brutto) za każdą pracę egzaminacyjną ucznia, słuchacza albo absolwenta.

Ile zarabia nauczyciel akademicki na maturze ustnej?

§ 6. [Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego] 1. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 3

WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

0,657 % stawki (ok. 40,81 zł brutto)

2

język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu

0,267 % stawki (ok. 16,58 zł brutto)

3

język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

0,400 % stawki (ok. 24,84 zł brutto)

2. Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Ile zarabia egzaminator przewodniczący zespołu egzaminatorów i egzaminator-weryfikator?

§ 8. [Wynagrodzenie egzaminatora będącego przewodniczącym zespołu egzaminatorów] 1. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia egzaminatora będącego egzaminatorem-weryfikatorem jest kwota w wysokości 12% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład zespołu egzaminatorów.

3. Jeżeli w zespole egzaminatorów został wyznaczony więcej niż jeden egzaminator-weryfikator, kwota, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między egzaminatorów-weryfikatorów wchodzących w skład zespołu egzaminatorów proporcjonalnie do liczby sprawdzonych i ocenionych przez nich prac egzaminacyjnych.

4. Wynagrodzenie egzaminatora będącego egzaminatorem-weryfikatorem nie może być niższe niż 150 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 82)

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 344)

Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
Profil klasy a matura - czy można dobrze zdać rozszerzenie bez profilu?
Źródło: INFOR
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?
09 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
Edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa już od przyszłego roku szkolnego
09 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!

Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
Uczeń w spektrum autyzmu w szkole średniej
04 kwi 2026

2 kwietnia był obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Wiele osób miało na sobie niebieskie akcenty, zostały również w tym kolorze podświetlone budynki. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Autyzmu. Symbolem autyzmu oraz innych neuroróżnorodności jest tęczowy znak nieskończoności.
