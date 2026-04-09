Ile zarabia nauczyciel za pracę w komisji maturalnej 2026? Stawki brutto i netto

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia nauczyciela za pracę w komisji maturalnej jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z rozporządzeniem z 2026 roku jest to 6397 zł brutto, a netto to około 4700 zł.

Ile zarabia nauczyciel w komisji maturalnej 2026?

Szczegółowy procent podstawowej stawki za jednego zdającego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów, przy czym należy wziąć pod uwagę § 4-6 i § 8 rozporządzenia.

Załącznik nr 1

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

Lp. Egzamin Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego 2. egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe: a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy 0,627 % stawki (ok. 38,94 zł) b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy 0,386 % stawki (ok. 23,97 zł) c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy: - część testowa - wypracowanie 0,270 % stawki (ok. 16,77 zł) 0,653 % stawki (ok. 40,56 zł) d) część pisemna egzaminu maturalnego z: - języka polskiego - poziom rozszerzony - języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony - języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 0,923 % stawki (ok. 57,33 zł) e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 0,790 % stawki (ok. 49,07 zł) 3. egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy: a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy 0,627 % stawki (ok. 38,94 zł) b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy 0,500 % stawki (ok. 31,06 zł) c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy: - część testowa - wypracowanie 0,470 % stawki (ok. 29,19 zł) 0,680 % stawki (ok. 42,23 zł) d) część pisemna egzaminu maturalnego z: - języka polskiego - poziom rozszerzony - języka mniejszości narodowej - poziom rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony - języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 0,923 % stawki (ok. 57,33 zł) e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 0,790 % stawki (ok. 49,07 zł)

Wszystkie stawki podane w tabeli to stawki brutto.

Ile zarabia nauczyciel sprawdzający prace z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych?

§ 4. [Wynagrodzenie egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych] 1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Załącznik nr 2

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, SPRAWDZAJĄCYCH PRACE EGZAMINACYJNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH

Lp. Egzamin Grupa zadań Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zadań w danej grupie zadań 2 3 4 2 egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy: a) matematyka - poziom podstawowy grupa zadań nr 1 0,313 % stawki (ok. 19,44 zł brutto) grupa zadań nr 2 0,314 % stawki (ok. 19,50 zł brutto) b) język obcy nowożytny - poziom podstawowy grupa zadań nr 1 0,200 % stawki (ok. 12,42 zł brutto) grupa zadań nr 2 0,300 % stawki (ok. 18,63 zł brutto)

Suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań tworzących grupy zadań musi być równa kwocie, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w:

3) lp. 3 lit. a - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym;

4) lp. 3 lit. b - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

3. Przy ustalaniu zadań wchodzących w skład danej grupy zadań bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania i złożoność zasad oceniania rozwiązania danego zadania.

4. W przypadku gdy zdający nie podjął próby rozwiązania żadnego zadania wchodzącego w skład danej grupy zadań sprawdzanych przez egzaminatora z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:

3) lp. 3 lit. a - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym;

4) lp. 3 lit. b - w przypadku egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynagrodzenie nauczyciela sprawdzającego prace uczniów, słuchaczy i absolwentów z trudnościami w uczeniu się oraz niepełnosprawnych

§ 5.[Wynagrodzenie egzaminatorów sprawdzających pracę ucznia, słuchacza albo absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia, słuchacza albo absolwenta niepełnosprawnego] Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy, z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia, słuchacza albo absolwenta niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zgodnie z § 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,050 % stawki (ok. 3,11 zł brutto) za każdą pracę egzaminacyjną ucznia, słuchacza albo absolwenta.

Ile zarabia nauczyciel akademicki na maturze ustnej?

§ 6. [Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego] 1. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Załącznik nr 3

WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Lp. Przedmiot/poziom egzaminu Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego 1 2 3 1 język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny 0,657 % stawki (ok. 40,81 zł brutto) 2 język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu 0,267 % stawki (ok. 16,58 zł brutto) 3 język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny 0,400 % stawki (ok. 24,84 zł brutto)

2. Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Ile zarabia egzaminator przewodniczący zespołu egzaminatorów i egzaminator-weryfikator?

§ 8. [Wynagrodzenie egzaminatora będącego przewodniczącym zespołu egzaminatorów] 1. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia egzaminatora będącego egzaminatorem-weryfikatorem jest kwota w wysokości 12% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład zespołu egzaminatorów.

3. Jeżeli w zespole egzaminatorów został wyznaczony więcej niż jeden egzaminator-weryfikator, kwota, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między egzaminatorów-weryfikatorów wchodzących w skład zespołu egzaminatorów proporcjonalnie do liczby sprawdzonych i ocenionych przez nich prac egzaminacyjnych.

4. Wynagrodzenie egzaminatora będącego egzaminatorem-weryfikatorem nie może być niższe niż 150 zł.