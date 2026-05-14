Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.

W czwartek maturzyści zdają egzaminy z informatyki i języka ukraińskiego

Egzamin z informatyki rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 210 minut. Chęć zdawania zadeklarowało 10,2 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia.

Do zdawania egzaminów z języka ukraińskiego maturzyści przystąpią o godz. 14.00. Egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym 180 minut. Chęć zdawania egzaminu z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 353 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 64. W tym roku po raz pierwszy język ukraiński znalazł się na maturze w grupie języków obcych nowożytnych, ale nadal zdawany będzie też jako język mniejszości narodowej.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych – wieczorem.

Jakie egzaminy trzeba zdawać podczas matury w 2026 roku

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Kiedy wyniki matur?

Abiturient, żeby zdać maturę, musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.