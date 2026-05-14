Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?

Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?

14 maja 2026, 07:11
oprac. Tomasz Kowalski
Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?
Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.

W czwartek maturzyści zdają egzaminy z informatyki i języka ukraińskiego

Egzamin z informatyki rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 210 minut. Chęć zdawania zadeklarowało 10,2 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Kiedy wyniki matur?

Abiturient, żeby zdać maturę, musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Źródło: PAP
