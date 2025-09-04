Laptop czy tablica? Większość nauczycieli widzi zalety łączenia materiałów drukowanych i cyfrowych

Czy da się pogodzić tradycyjne nauczanie z cyfrową rewolucją? Zdaniem większości nauczycieli, najlepsze rezultaty w nauczaniu przynosi łączenie materiałów drukowanych i cyfrowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Sanoma wśród blisko 7000 nauczycieli z całej Europy, w tym z Polski.

Zróżnicowane metody nauczania

Zdecydowana większość respondentów (ok. 90% ankietowanych nauczycieli) wspomnianego badania deklaruje, że najlepsze rezultaty w nauczaniu przynosi łączenie materiałów drukowanych i cyfrowych. Aż 86% z nich uważa, że potrafi skutecznie pracować z uczniami, stosując obie formy materiałów. To, że nauczyciele nie przestawiają się całkowicie z papieru na treści cyfrowe potwierdza niemal 90% ankietowanych, którzy deklarują wykorzystanie tradycyjnych podręczników i zeszytów ćwiczeń. Aby nauczyciele mieli komfort stosowania różnych metod prowadzenia lekcji, potrzebują odpowiedniego sprzętu, i to nie tylko podczas pracy na terenie szkoły.

Laptop dla nauczyciela

W odpowiedzi na tę potrzebę w Polsce realizowana jest kolejna odsłona rządowego finansowania zakupu sprzętu komputerowego. W ramach programu „Laptop dla nauczyciela” nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, realizowany od 2023 roku program w bieżącym roku obejmuje szerszą grupę nauczycieli, wsparcie ma otrzymać w sumie 553 336 nauczycieli. Od 1 sierpnia 2025 r. o bon mogą ubiegać się wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, którzy do tej pory nie skorzystali z tej pomocy.

- W dzisiejszych realiach laptop nie jest już luksusem, ale podstawowym narzędziem pracy nauczyciela — tak samo jak podręcznik czy dziennik elektroniczny. Wiele obowiązków, takich jak przygotowanie scenariuszy lekcji, opracowywanie materiałów dydaktycznych, tworzenie prezentacji, ocenianie prac uczniów czy prowadzenie dokumentacji, odbywa się poza murami szkoły. Nauczyciele często pracują w domu, wieczorami lub w weekendy, potrzebując do tego niezawodnego sprzętu. Zapewnienie im służbowych laptopów to inwestycja nie tylko w komfort pracy, ale przede wszystkim w jakość edukacji – przekonuje Marcin Mordak, dyrektor sprzedaży omnichannel z firmy Komputronik.

Narzędzia cyfrowe w pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami

Cyfryzacja jest szczególnie ceniona jako narzędzie wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których jest w szkołach coraz więcej. Aż 86% nauczycieli potwierdza, że w ich klasach są tacy uczniowie. 4 na 5 ankietowanych pedagogów (82%) zgadza się, że materiały cyfrowe są niezwykle pomocne w pracy z uczniami np. z dysleksją, ADHD czy problemami neurologicznymi.

W Polsce odsetek nauczycieli przekonanych o roli narzędzi cyfrowych ten odsetek jest wyraźnie mniejszy, bo tylko 59% nauczycieli uznaje, że narzędzia cyfrowe poprawiają wyniki uczniów ze specjalnymi potrzebami – nieco mniej niż średnia europejska wynosząca 85%.

Czy AI poprawi wyniki nauczania?

Badanie pokazuje, iż nauczyciele chociaż pozostają ostrożni wobec AI, dostrzegają też jej praktyczne zalety. 55% z nich twierdzi, że sztuczna inteligencja może zwiększyć ich efektywność i oszczędzić czas – to wzrost w porównaniu z 47% w 2023 roku. Jednak zaledwie 14% nauczycieli uważa, że AI pozytywnie wpłynie na wyniki nauczania w przyszłości – mniej niż w 2023 roku (17%).

Wydaje się, iż dostęp do odpowiedniego sprzętu staje się warunkiem koniecznym dla rozsądnego testowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, jak AI w edukacji. Wsparcie instytucjonalne, takie jak programy doposażenia szkół i nauczycieli w nowoczesny sprzęt komputerowy pomaga rozwijać kompetencje cyfrowe wśród kadry pedagogicznej oraz pozwala uczniom z różnych środowisk korzystać z bardziej nowoczesnej edukacji.