REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Najbardziej popularne kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]

Najbardziej popularne kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 sierpnia 2026, 22:53
najpopularniejsze kierunki studiów 2026 politechnika krakowska
Najbardziej popularne kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów na rok akademicki 2026/2027 na Politechnice Krakowskiej? Oto kierunki z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce.

rozwiń >

Najbardziej popularne kierunki studiów na Politechnice Krakowskiej w 2026 r.

Budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport i logistyka, elektrotechnika i automatyka, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki informatyczne cieszyły się największą popularnością w pierwszym cyklu rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci na większość kierunków otrzymali już informacje o kwalifikacji, teraz mają czas na złożenie dokumentów potwierdzających chęć studiowania. Trwa już drugi cykl rekrutacyjny na PK. Na studia można się rejestrować w trybie ciągłym (przez lipiec, sierpień i wrzesień) aż do połowy września. Kolejne postępowania zaplanowano w lipcu (trzy) i we wrześniu (dwa).

REKLAMA

REKLAMA

Najpopularniejsze kierunki - Politechnika Krakowska

W letniej rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 Politechnika Krakowska na ponad 40 kierunkach studiów I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3336 na studiach stacjonarnych). W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym wpłynęło na nie 11,2 tys. podań od polskich i zagranicznych kandydatów. To więcej o 35 proc. niż przed rokiem.

Jesteśmy przygotowani na zwiększone zainteresowanie studiami wynikające z większej liczby tegorocznych maturzystów. Przygotowaliśmy więcej miejsc niż w ubiegłym roku, mamy też możliwość elastycznego reagowania na przebieg rekrutacji i zwiększenia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach. Już zwiększyliśmy liczbę miejsc na matematykę stosowaną, nie wykluczamy kolejnych takich ruchów w razie potrzeb, zgłaszanych przez dziekanów wydziałów – mówi prof. Katarzyna Bizon, prorektor ds. kształcenia i współprac z zagranicą.

Kandydaci z Polski najwięcej aplikacji (w liczbach bezwzględnych) złożyli na politechniczne prestiżowe klasyki: budownictwo, architekturę, automatykę i robotykę, transport i logistykę, elektrotechnikę i automatykę, mechanikę i budowę maszyn oraz prowadzone na kilku wydziałach kierunki z grupy IT (informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka z cyberpsychologią).

REKLAMA

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce

Największa konkurencja w przeliczeniu liczby kandydatów na jedno miejsce była na nowym kierunku PK - informatyce z cyberpsychologią (7 os./na miejsce, przygotowano 36 miejsc), a także na geoinformatyce, automatyce i robotyce, informatyce, architekturze krajobrazu. Z nowości dużym zainteresowaniem cieszy się także elektroenergetyka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Studia stacjonarne I stopnia 2026/2027 - kierunki studiów

Najwięcej podań w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia na rok 2026/2027 złożono na kierunki:

  1. Budownictwo w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 1078 zgłoszeń (liczba miejsc: 504+36)
  2. Architektura w j. polskim lub angielskim (W. Architektury) – 1027 (liczba miejsc: 225+30)
  3. Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 562 (108 miejsc)
  4. Transport w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 500 (108+36)
  5. Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 478 (108)
  6. Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 460 (108)
  7. Mechanika i budowa maszyn w j. polskim lub angielskim (W. Mechaniczny) – 425 (108+18)
  8. Gospodarka przestrzenna (WIL/WA/WIŚiE) – 362 (108)
  9. Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 322 (75)
  10. Matematyka stosowana (W. Informatyki i Matematyki) – 321 (90)

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby zgłoszeń na jedno miejsce w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym na PK to:

  1. Informatyka z cyberpsychologią (W. Informatyki i Matematyki) – 7 zgłoszeń/na 1. miejsce
  2. Geoinformatyka (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 5,39
  3. Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 5,20
  4. Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 4,43
  5. Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 4,29
  6. Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4,26
  7. Transport i logistyka w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 4,16
  8. Inżynieria medyczna (W. Mechaniczny) – 4,08
  9. Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 4,04
  10. Architektura w j. polskim lub angielskim – 4,02

Rejestracja kandydatów z zagranicy trwała do 17 lipca. Największym zainteresowaniem w tej grupie cieszą się kierunki informatyczne, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka.

Studia niestacjonarne I stopnia 2026/2027 - popularne kierunki

Czołówka kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia pod względem liczby zgłoszeń na jedno miejsce na PK to:

  1. Architektura (W. Architektury) – 4,4 zgłoszeń na miejsce
  2. Mechanika i budowa maszyn (W. Mechaniczny) – 3,7/miejsce
  3. Transport i logistyka (W. Inżynierii Lądowej) - 3,1/miejsce
  4. Pojazdy samochodowe (W. Mechaniczny) – 3,1/miejsce
  5. Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 2,7/miejsce

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską 2026-2027

Większość kandydatów, którzy wzięli udział w pierwszym postępowaniu, poznali jego wyniki (do 14 lipca ogłoszenie przyjętych na architekturę). Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów składają teraz wymagane dokumenty. Cały czas – aż do września – można brać udział w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych na Politechnikę Krakowską. Rejestracja – na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, a także niektóre kierunki na studiach II stopnia (magisterskich) – trwa w trybie ciągłym do września. W lipcu ogłoszone zostały wyniki jeszcze trzech postępowań rekrutacyjnych (17, 23 i 28 lipca). Na wolne miejsca (są widoczne w Portalu Rekrutacyjnym PK i Systemie elektronicznej rejestracji) cały czas można się zapisywać. Rejestracja będzie trwać także w sierpniu i wrześniu (postępowania 14 i 18 września).

Najwięcej miejsc na nowy rok akademicki Politechnika Krakowska przygotowała na kierunkach: budownictwo, architektura, informatyka (na kilku wydziałach), elektrotechnika i automatyka, transport i logistyka, energetyka, inżynieria środowiska, biotechnologia przemysłowa, technologia chemiczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.

Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji, harmonogramach prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach studiów oraz wymaganych dokumentach można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym PK. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o trwających wciąż naborach na poszczególne kierunki. Latem Politechnika rekrutuje też na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - m.in. architekturę, matematykę, fizykę techniczną, informatykę, elektrotechnikę i automatykę, inżynierię materiałową, energetykę czy inżynierię środowiska.

Źródło: Politechnika Krakowska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
Dlaczego nawet 40% studentów w Polsce nie kończy ich dyplomem? Dropout a systemowe wsparcie na uczelni
Dlaczego nawet 40% studentów w Polsce nie kończy ich dyplomem? Dropout a systemowe wsparcie na uczelni
Rewolucja na medycynie UJ. Z rekrutacji znika przepis, który dyskwalifikował setki kandydatów
Rewolucja na medycynie UJ. Z rekrutacji znika przepis, który dyskwalifikował setki kandydatów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy uczeń z ADHD dostanie w szkole realne wsparcie?
31 sie 2026

Znaczna części uczniów z ADHD mierzy się z trudnościami w funkcjonowaniu w ramach systemu szkolnego – organizacji pracy oraz relacji rówieśniczych. Często są to osoby o niestandardowym potencjale intelektualnym, który nie może zostać wykorzystany z uwagi na brak wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Czy to się zmieni?
Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
28 sie 2026

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?
Ubezpieczenie dziecka do szkoły. Na co rodzic powinien zwrócić uwagę? [Gość INFOR.PL]
28 sie 2026

Początek roku szkolnego to dla rodziców czas wielu decyzji. Trzeba wybrać szkołę, zajęcia dodatkowe, kupić podręczniki, zeszyty i plecak. Jednym z tematów, który wraca co roku, jest również ubezpieczenie dziecka. Jak wybrać polisę, która rzeczywiście zapewni ochronę, kiedy wydarzy się wypadek? Kluczowe znaczenie ma nie cena, ale zakres ubezpieczenia i aktywność dziecka.
Ile dzieci korzysta ze żłobków? Najnowsze dane GUS mogą zaskoczyć
27 sie 2026

W Polsce pod koniec 2025 r. działało ponad 5 tys. żłobków, 1 tys. klubów dziecięcych i 2,4 tys. dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one 256,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi – wynika z najnowszych danych GUS. Z opieki w żłobkach korzystało 163,5 tys. dzieci, w klubach dziecięcych 16,8 tys., a pod opieką dziennych opiekunów pozostawało 12,4 tys. dzieci.

REKLAMA

5740 kandydatów walczy o miejsce na aplikacji. Znamy termin egzaminów prawniczych 2026
27 sie 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości podało dane o kandydatach na aplikacje prawnicze w 2026 roku. Wnioski złożyło ok. 5740 osób - najwięcej na aplikację radcowską (3120 osób), najmniej na komorniczą (100 osób). Wszyscy zdają egzamin tego samego dnia: 26 września 2026 r., jednocześnie w 18 miastach w Polsce.
To będzie koniec różnic między dziennikami elektronicznymi w szkołach? Rząd testuje wspólny eDziennik
27 sie 2026

Ministerstwo Cyfryzacji rusza z pilotażem publicznego eDziennika - bezpłatnego systemu, który ma zastąpić różne komercyjne dzienniki elektroniczne używane dziś w polskich szkołach. Rodzice sprawdzą informacje o dziecku w aplikacji mObywatel, uczniowie - w mObywatel Junior, a nauczyciele zalogują się przez Węzeł Krajowy. Na razie testy obejmą tylko wybrane szkoły.
Czy szkoła nadąża za światem AI? Zakazy czy odpowiedzialne korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji?
26 sie 2026

Jeszcze kilka lat temu naturalnym celem edukacji było przede wszystkim przekazanie wiedzy i przygotowanie ucznia do osiągania dobrych wyników na egzaminach. Dziś to już nie wystarcza. Świat pracy zmienia się szybciej niż systemy edukacyjne, a rozwój sztucznej inteligencji dodatkowo przyspiesza tę transformację. Wiedza i dobre wyniki w nauce nadal mają znaczenie. Coraz częściej jednak o powodzeniu młodych ludzi decydować będą również kompetencje, których nie da się łatwo zmierzyć wynikiem sprawdzianu: samodzielność, krytyczne myślenie, umiejętność oceny informacji, komunikacja, kreatywność czy gotowość do podejmowania decyzji. Jak przygotować młodych ludzi do rzeczywistości, której kształt dopiero się formuje? Raporty World Economic Forum i PwC pokazują, że odpowiedź może wymagać nie tyle rezygnacji z tradycyjnej wiedzy, ile zmiany sposobu, w jaki uczniowie się uczą i wykorzystują zdobyte informacje.
Jaki wybrać plecak dla dziecka i jak przygotować miejsce do nauki [poradnik]
26 sie 2026

Już za tydzień zabrzmi pierwszy dzwonek. Sporo rodziców ma już skompletowaną wyprawkę dla dziecka i przygotowane miejsce do nauki, część z nich będzie szykować w ciągu tych kilku dni przed rozpoczęciem roku. Warto wiedzieć, że prawidłowo dobrany plecak i ergonomiczne miejsce do nauki to inwestycja w zdrowie dziecka.

REKLAMA

Kolejne zmiany w pracach domowych. Nowe zasady w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r.
26 sie 2026

Od 1 września 2026 r. zmienią się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Nowe przepisy określają również, czemu mają służyć pisemne prace domowe i co nauczyciel musi zrobić po ich wykonaniu przez ucznia. Zmiany obejmą także zasady ustalania oceny z zachowania.
Zwolnienie z WF w roku szkolnym 2026/2027. Nie zawsze oznacza, że uczeń może zostać w domu
25 sie 2026

Zbliżający się rok szkolny oznacza dla wielu rodziców nie tylko zakup podręczników i przyborów, ale również uporządkowanie spraw zdrowotnych dziecka. Jedną z częstszych kwestii jest zwolnienie z wychowania fizycznego. Nie zawsze jednak dokument od lekarza oznacza całkowity zakaz uczestniczenia w lekcjach. Przepisy przewidują różne sytuacje, a znaczenie ma zarówno zakres ograniczeń zdrowotnych, jak i decyzja dyrektora szkoły.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA