REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ferie zimowe 2026: województwa [TERMINY]

Ferie zimowe 2026: województwa [TERMINY]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 11:34
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ferie zimowe 2026 województwa
Ferie zimowe 2026. które województwa [TERMINY]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ferie zimowe w 2026 roku: oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. W zeszłym roku mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2026 r.?

rozwiń >

Mazowieckie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Pomorskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Śląskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Lubuskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Małopolskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Opolskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Świętokrzyskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Wielkopolskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Dolnośląskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Zachodniopomorskie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Podlaskie ferie zimowe 2026

  • 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.

Lubelskie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Łódzkie ferie zimowe 2026

  • 2 lutego – 15 lutego 2026 r.

Podkarpackie ferie zimowe 2026

  • 16 lutego - 1 marca 2026 r.

Polecamy: Prawa i obowiązki dyrektora szkoły (PDF)

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
Zobacz również:

Ferie zimowe 2026 – terminy

W odróżnieniu do 2025 r. w tym roku są tylko 3 terminy ferii zimowych:

  • 19 stycznia - 1 lutego
  • 2-15 lutego
  • 16 lutego - 1 marca.

W zeszłym roku ferie odbywały się w 4 terminach:

  • 20 stycznia - 2 lutego
  • 27 stycznia - 9 lutego
  • 3 lutego - 16 lutego
  • 17 lutego - 2 marca
Zobacz również:

FERIE ZIMOWE 2026

WOJEWÓDZTWA

19 stycznia – 1 lutego

mazowieckie,

pomorskie,

podlaskie,

świętokrzyskie,

warmińsko-mazurskie

2 lutego – 15 lutego

dolnośląskie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

zachodniopomorskie,

małopolskie,

opolskie

16 lutego - 1 marca

podkarpackie,

lubelskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

śląskie

Zobacz również:
Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

Powiązane
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – przed nimi ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?
Przerwa świąteczna i ferie. Kiedy uczniowie mają wolne?
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Śmieciowe jedzenie przyczyną otyłości u dzieci i młodzieży. Czy reklama żywności fast food powinna być zakazana
29 sty 2026

Jak usunąć z talerzy nieletnich nawet 7,2 miliarda kalorii rocznie i zredukować liczbę dzieci z otyłością o ok. 20 tysięcy? W tym celu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz reklamy śmieciowego jedzenia. Czy Polska też powinna wprowadzić taki zakaz?
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
28 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uporządkować zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów. MEN chce wysłuchać opinii na temat projektu ustawy.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.
Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?
27 sty 2026

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego przepisy określające wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami. Projekt nowelizacji trafił do publicznych konsultacji. Sprawdź, jak wzrosną miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół.

REKLAMA

Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
27 sty 2026

Coraz częściej młodzi w Europie łączą pracę z nauką. W 2024 roku już co czwarty młody Europejczyk w wieku 15-29 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jeszcze przed zakończeniem edukacji. Na tym tle Polska pozostaje poniżej średniej, bo pracę w trakcie nauki podejmuje jedynie 15 proc. młodych osób.
Nowość w szkołach od lutego 2026. Testy sprawnościowe w klasach 1-3
27 sty 2026

W klasach 1-3 w każdym roku od lutego do kwietnia będą odbywały się testy sprawnościowe. Pomysł ten od początku budził sporo pytań i kontrowersji. Na czym będą polegały testy diagnostyczne?
Jak wybrać studia w 2026 roku? Ekspert PJATK: „Kierunek studiów to nie etykieta ani wyrok na przyszłość”
26 sty 2026

Postęp technologiczny, rosnąca automatyzacja i wzrost znaczenia sztucznej inteligencji stawia wiele znaków zapytania po stronie młodych ludzi o to, jak w 2026 r. mądrze wybrać kierunek studiów. Rynek pracy zmienia się szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej, czego skutkiem jest duże poczucie zagubienia. Zatem co wybrać na 2026 r.?
MNiSW: Prezentacja pakietu antydyskryminacyjnego. Mobbing na uczelniach bez szans!
23 sty 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało efekt ciężkiej pracy na rzecz równości i przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim. Wśród propozycji zmian znajduje się obowiązek szkoleń antymobbingowych i publikowania procedur antydyskryminacyjnych, obowiązek planów równości czy zalecenie stosowania języka niedyskryminującego.

REKLAMA

Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia ucznia i dopuszczenia go do zajęć
28 sty 2026

Odmowa dziecku możliwości uczęszczania na zajęcia szkolne jest naruszeniem jego prawa do nauki i uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły musi wykonać postanowienie sądu w sprawie dopuszczenia ucznia do zajęć.
Jak ratować małe szkoły? Prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe
22 sty 2026

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. Zaprezentowane zmiany dotyczyły przede wszystkim sytuacji małych szkół i widma ich likwidacji.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA