Ferie zimowe 2026: województwa [TERMINY]
Ferie zimowe w 2026 roku: oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii: od 19 stycznia do 1 lutego, 2-15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca 2026 r. W zeszłym roku mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2026 r.?
Mazowieckie ferie zimowe 2026
- 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.
Pomorskie ferie zimowe 2026
- 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.
Śląskie ferie zimowe 2026
- 16 lutego - 1 marca 2026 r.
Lubuskie ferie zimowe 2026
- 16 lutego - 1 marca 2026 r.
Małopolskie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Opolskie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Świętokrzyskie ferie zimowe 2026
- 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.
Wielkopolskie ferie zimowe 2026
- 16 lutego - 1 marca 2026 r.
Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2026
- 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.
Dolnośląskie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Zachodniopomorskie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Podlaskie ferie zimowe 2026
- 19 stycznia - 1 lutego 2026 r.
Lubelskie ferie zimowe 2026
- 16 lutego - 1 marca 2026 r.
Łódzkie ferie zimowe 2026
- 2 lutego – 15 lutego 2026 r.
Podkarpackie ferie zimowe 2026
- 16 lutego - 1 marca 2026 r.
Ferie zimowe 2026 – terminy
W odróżnieniu do 2025 r. w tym roku są tylko 3 terminy ferii zimowych:
- 19 stycznia - 1 lutego
- 2-15 lutego
- 16 lutego - 1 marca.
W zeszłym roku ferie odbywały się w 4 terminach:
- 20 stycznia - 2 lutego
- 27 stycznia - 9 lutego
- 3 lutego - 16 lutego
- 17 lutego - 2 marca
FERIE ZIMOWE 2026
WOJEWÓDZTWA
19 stycznia – 1 lutego
mazowieckie,
pomorskie,
podlaskie,
świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie
2 lutego – 15 lutego
dolnośląskie,
kujawsko-pomorskie,
łódzkie,
zachodniopomorskie,
małopolskie,
opolskie
16 lutego - 1 marca
podkarpackie,
lubelskie,
wielkopolskie,
lubuskie,
śląskie
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)
