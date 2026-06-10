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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 - kiedy będą podane online?

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10 czerwca 2026, 10:56
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 - kiedy będą podane online?
shutterstock

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Kiedy CKE poda wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku online? Jakie były wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w 2024 i 2025 roku w Polsce? Kiedy można spodziewać się sprawozdania CKE ze szczegółowymi wynikami egzaminu?

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2026 r.? Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE termin ten wypada następująco:

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  • termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom - 3 lipca 2026 r. (piątek)
  • termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji - do 3 lipca 2026 r. (piątek)
  • termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 3 lipca 2026 r. (piątek)
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CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty online »

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 - kiedy?

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty? Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE termin ten wypada następująco:

  • termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom - 4 lipca 2025 r. (piątek)
  • termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji - do 4 lipca 2025 r. (piątek)
  • termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 4 lipca 2025 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty 2024 - wyniki

W zeszłym roku szczegółowe informacje dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty były dostępne w sprawozdaniu, które zostało opublikowane na stronie internetowej CKE 20 września 2024 r. Można znaleźć w nim informacje na temat słabszych stron uczniów, co stanowi wartościową wskazówkę dla nauczycieli do pracy w kolejnym roku. W tym roku również można spodziewać się w podobnym terminie takiego dokumentu. Jak w zeszłym roku ósmoklasiści poradzili sobie na maturze z trzech głównych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego? Poniżej znajdują się wykresy udostępnione przez CKE:

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Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
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Egzamin ósmoklasisty 2024 wyniki z języka polskiego i matematyki w Polsce

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Egzamin ósmoklasisty 2024 - wyniki z języka angielskiego w Polsce

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Źródło: INFOR
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