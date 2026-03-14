REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Jaka średnia to czerwony pasek? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?

Jaka średnia to czerwony pasek? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 marca 2026, 21:01
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
średnia ocen czerwony pasek szkoła
średnia ocen czerwony pasek szkoła
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jaką średnią ocen trzeba mieć na czerwony pasek na świadectwie szkolnym? Kiedy przysługuje stypendium premiera, a kiedy ministra edukacji? PAP opisuje na przykładzie województwa podlaskiego.

Czerwony pasek - jaka średnia ocen?

W polskim systemie edukacji publicznej świadectwo z czerwonym paskiem przysługuje od średniej ocen 4,75. Uzyskanie takiej przeciętnej oceny oraz wyższej wyróżnia najlepszych uczniów, którym przyznaje się nagrody. A kiedy przysługuje stypendium premiera? PAP opisuje na przykładzie województwa podlaskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Czerwony pasek na świadectwie szkolnym przysługuje od średniej ocen 4,75.

Stypendia premiera dla uczniów szkół na Podlasiu

Stypendia dla uczniów z najlepszymi wynikami pokazują, że warto się uczyć, a nauka się opłaca – powiedziała w poniedziałek w Białymstoku do uczniów z województwa podlaskiego minister edukacji Barbara Nowacka. W Podlaskiem stypendia premiera dostało 130 uczniów, a ministra edukacji – 38.

W II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej minister wręczyła uczniom z całego regionu stypendia prezesa Rady Ministrów oraz stypendia ministra edukacji. W Podlaskiem stypendia premiera dostało 130 osób, a ministra edukacji – 38. Większość z nich to uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu.

Stypendia w całej Polsce

W całej Polsce za rok szkolny 2025/2026 przyznano 4 tys. 050 stypendiów premiera i 645 stypendiów ministerialnych – wynika z danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku. – Otwierają się przed wami nie tylko dzięki tym stypendiom, ale dzięki waszemu wysiłkowi, waszej pracy wielkie możliwości. Stypendia, które państwo otrzymujecie, są tylko symbolem pokazującym, że warto się uczyć, że nauka się opłaca, że poświęcanie swojego wolnego czasu na kształcenie się przynosi wymierne zyski – powiedziała Barbara Nowacka.

REKLAMA

Minister dodała, że honorowanie najlepszych z całego regionu to dowód na to, że można mieć osiągnięcia niezależnie od tego, czy jest się z dużego miasta, czy mniejszej miejscowości. – Każdy i każda z was może wszystko, tylko trzeba pracować, się uczyć, mieć talent albo ten talent w sobie znaleźć i go w sobie wspierać – powiedziała Nowacka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Apelowała do młodych, aby zostawali w Polsce, by pracowali na rzecz rozwoju kraju. Władze regionalne zachęcały młodzież do dalszego kształcenia się i pozostania w regionie.

Stypendium premiera i ministra edukacji - dla kogo?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to 5 tys. zł rocznie. Dostają je uczniowie z najlepszymi wynikami edukacyjnymi, sportowymi i artystycznymi. Stypendium ministra edukacji wynosi 4 tys. zł. Stypendium dostał np. Kacper z Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Po raz drugi miał najlepszą średnią ocen w swojej szkole – 5,8. Dziennikarzom powiedział, że czuje się doceniony. Chce być informatykiem. Dodał, że wyniki osiąga się ciężką pracą, ale duże znaczenie mają nauczyciele, którzy potrafią ciekawie przekazywać treści, w tym z przedmiotów zawodowych. – Bo nie jest łatwo, gdy z każdego przedmiotu jest coś innego i to wszystko trzeba ze sobą połączyć – powiedział stypendysta.

Psychologiem chce być Wiktoria z III LO w Łomży, która również dostała stypendium za trzy lata z rzędu najwyższą średnią ocen w szkole, choć nie pamiętała, jaka to średnia. Jej ulubionym przedmiotem jest matematyka. Ponadto czyta i pisze książki, gra na gitarze. Według niej efekty daje przyzwyczajenie się już od szkoły podstawowej do systematycznej nauki.

Minister edukacji powiedziała dziennikarzom, że takie spotkania, jak poniedziałkowe w Białymstoku (była też z roboczą wizytą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica) chce także wykorzystywać na dyskusje w środowisku edukacyjnym na temat przyszłości. Ministerstwo planuje od 16 stycznia cykl spotkań w regionach na temat „Reforma 26. Kompas Jutra”.

Bo wiem, że nauczyciele też chcą wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jak te zapisy ustawowe, jak te zapisy, które są w rozporządzeniach, mają się przełożyć na codzienną praktykę. Jak uczyć przy zmianie. Ja obiecywałam i obiecuję. Nie będzie rewolucji. Jest zmiana oparta na doświadczeniach nauczycieli – powiedziała Nowacka. Pierwsze spotkanie zaplanowano w województwie lubuskim.

Zobacz również:
Powiązane
Łatwiej o stypendium w roku szkolnym 2025/2026? Wniosek do 15 września
Łatwiej o stypendium w roku szkolnym 2025/2026? Wniosek do 15 września
Świadectwo z czerwonym paskiem 2025 r. Jaka średnia do paska? Czy można mieć 3 na świadectwie?
Świadectwo z czerwonym paskiem 2025 r. Jaka średnia do paska? Czy można mieć 3 na świadectwie?
Czy w przyszłym roku edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Ocena przedmiotu.
Czy w przyszłym roku edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa? Ocena przedmiotu.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

REKLAMA

Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.

REKLAMA

W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA