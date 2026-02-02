REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają

Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 08:40
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
Artur Reszko
PAP

REKLAMA

REKLAMA

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.

Start drugiej tury ferii , które województwa odpoczywają?

W poniedziałek rozpocznie się kolejna tura ferii zimowych. Tym razem na odpoczynek udadzą się uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Silne mrozy na początku lutego, nawet -25°C w nocy

Jak przekazał PAP Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, pierwsze dwa tygodnie lutego będą charakteryzowały się ujemnymi temperaturami. - Obecne prognozy długoterminowe wskazują, że średnie tygodniowe temperatury wyniosą od minus 2 st. C na południu kraju do nawet minus 10 st. C na północnym wschodzie - zapowiedział.

Pierwsze dni lutego zaznaczą się silnymi mrozami. W ciągu dnia na północnym wschodzie temperatury powietrza mogą spadać poniżej minus 15 st. C. Na pozostałym obszarze kraju mogą osiągać około minus 12 st. C. Nieco cieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około minus 5 st. C. Szuster powiedział, że noce będą znacznie chłodniejsze. Na północnym wschodzie kraju temperatury mogą spaść poniżej minus 25 st. C, na południowym zachodzie do około minus 10 st. C., a na pozostałym obszarze kraju do około minus 18 st. C.

Dlaczego będzie tak zimno?

Ekspert wyjaśnił, że te silne spadki temperatury będą efektem niewielkiego zachmurzenia, które od weekendu będzie dominowało na przeważającym obszarze kraju. Natomiast większe zachmurzenie i związane z nim opady mają nadejść w nocy z wtorku na środę. Również w środę odnotujemy ocieplenie, które obejmie głównie południe kraju i utrzyma się do niedzieli.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Według prognoz długoterminowych w pierwszej połowie lutego średnie temperatury maksymalne będą wynosić od 0 st. C na południu do minus 10 st. C na północnym wschodzie, a średnie temperatury będą kształtowały się w przedziale od minus 13 st. C na północnym wschodzie do minus 3 st. C na południowym zachodzie. Natomiast średnie temperatury minimalne będą osiągały wartości od minus 16 st. C na północnym wschodzie do minus 5 st. C na południowym zachodzie. Ekspert wyjaśnił, że zimnej aury możemy spodziewać się na północnym wschodzie, nieco łagodniej będzie na Wybrzeżu w związku z oddziaływaniem Morza Bałtyckiego jako zbiornika wodnego, który jest w stanie dłużej oddawać ciepło. Cieplejszej pogody można się będzie spodziewać także na południu kraju, natomiast w dalszym ciągu w tym rejonie temperatury będą wynosiły poniżej 0 st. C.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- W najbliższym czasie w dalszym ciągu będą napływać dość mroźne masy powietrza i dominująca pogoda będzie bardzo chłodna. Natomiast mogą też występować okresowe i przejściowe ocieplenia na terenie Polski - powiedział Szuster.

Kiedy możliwe ocieplenie?

W okresie od 2 do 15 lutego tygodniowe sumy opadów wyniosą od 7 mm na północy do 13 mm na południu kraju, co, według Szustera, przekłada się na normę. Kolejne fazy opadów mogą pojawić się dopiero pod koniec drugiego tygodnia trwania ferii, czyli w okolicach 11-14 lutego. W obu przypadkach mogą to być opady głównie śniegu lub okresowo również deszczu ze śniegiem oraz chwilowe opady marznące, które mogą pojawić się wraz ze wspomnianym krótkotrwałym ociepleniem.

Szuster zapytany o ocieplenie powiedział, że jest ono możliwe w okolicach 4 lutego, kiedy w południowej części kraju temperatury wzrosną do około 4 st. C, natomiast potrwa ono około czterech dni i znowu pojawi się napływ mroźnej i arktycznej masy powietrza.

Ferie zimowe 2026 - trzy terminy zamiast czterech

Ferie zimowe odbywają się w tym roku po raz pierwszy w trzech, a nie czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 19 stycznia a 1 marca.

  • Od 19 stycznia do 1 lutego przerwę w nauce mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Od 2 do 15 lutego będą odpoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.
  • Na samym końcu – od 16 lutego do 1 marca – zimową przerwę od nauki będą mieli uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.
oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
Co wlicza się do podstawy trzynastki dla nauczyciela? Wynagrodzenie składa się z wielu różnych składników
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela. Jak prawidłowo uwzględniać w nim zmienne składniki wynagrodzenia?
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela musi się wiązać ze szczególnymi osiągnięciami
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela musi się wiązać ze szczególnymi osiągnięciami
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
30 sty 2026

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
30 sty 2026

Po tragedii na UW i wydarzeniach na KUL trwa debata nad bezpieczeństwem na polskich uczelniach. Na dyskusjach się nie kończy – uczelnie otrzymały 200 mln zł subwencji, a MSW podpisało porozumienie z MNiSW w sprawie rekomendacji w kwestii bezpieczeństwa.
Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.
Afera z włamaniem do Librusa. Od 1 września 2027 r. ma go zastąpić państwowy dziennik elektroniczny oparty na mObywatelu
29 sty 2026

Afera rozpoczęła się włamania do Librusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Ministra Barbara Nowacka odpowiedziała prezesowi Librusa, że zgodnie z przepisami to na dostawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w e-dzienniku. Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2027 r. państwowego dziennika elektronicznego opartego na mObywatelu.

REKLAMA

Mniejsza liczba studentów zagranicznych w Polsce – to efekt eliminacji nieprawidłowości w systemie wizowym
29 sty 2026

W Polsce studiuje ok. 92 tys. obcokrajowców. Usunięcie nieprawidłowości w systemie wizowym spowodowało spadek liczby odmów przyznania wizy studenckiej. Obecnie studenci zagraniczni stanowią ok. 7,5 proc. wszystkich studiujących w Polsce.
Reklama śmieciowego jedzenia na cenzurowanym. Czy taki zakaz ma sens?
31 sty 2026

Jak usunąć z talerzy nieletnich nawet 7,2 miliarda kalorii rocznie i zredukować liczbę dzieci z otyłością o ok. 20 tysięcy? W tym celu rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz reklamy śmieciowego jedzenia. Czy Polska też powinna wprowadzić taki zakaz?
Co nauczyciele i uczniowie sądzą o projekcie ustawy regulującej prawa i obowiązki uczniów? MEN czeka na opinie i uwagi
28 sty 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uporządkować zagadnienia dotyczące praw i obowiązków uczniów. MEN chce wysłuchać opinii na temat projektu ustawy.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Podwyżki w szkołach. Ile zarobią pracownicy niepedagogiczni?
27 sty 2026

Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego przepisy określające wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami. Projekt nowelizacji trafił do publicznych konsultacji. Sprawdź, jak wzrosną miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół.
Młodzież coraz częściej łączy edukację z pracą. To pomaga uczniom i studentom uzyskać stabilność finansową
27 sty 2026

Coraz częściej młodzi w Europie łączą pracę z nauką. W 2024 roku już co czwarty młody Europejczyk w wieku 15-29 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jeszcze przed zakończeniem edukacji. Na tym tle Polska pozostaje poniżej średniej, bo pracę w trakcie nauki podejmuje jedynie 15 proc. młodych osób.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA