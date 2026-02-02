Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.

Start drugiej tury ferii , które województwa odpoczywają?

W poniedziałek rozpocznie się kolejna tura ferii zimowych. Tym razem na odpoczynek udadzą się uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

Silne mrozy na początku lutego, nawet -25°C w nocy

Jak przekazał PAP Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, pierwsze dwa tygodnie lutego będą charakteryzowały się ujemnymi temperaturami. - Obecne prognozy długoterminowe wskazują, że średnie tygodniowe temperatury wyniosą od minus 2 st. C na południu kraju do nawet minus 10 st. C na północnym wschodzie - zapowiedział.

Pierwsze dni lutego zaznaczą się silnymi mrozami. W ciągu dnia na północnym wschodzie temperatury powietrza mogą spadać poniżej minus 15 st. C. Na pozostałym obszarze kraju mogą osiągać około minus 12 st. C. Nieco cieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około minus 5 st. C. Szuster powiedział, że noce będą znacznie chłodniejsze. Na północnym wschodzie kraju temperatury mogą spaść poniżej minus 25 st. C, na południowym zachodzie do około minus 10 st. C., a na pozostałym obszarze kraju do około minus 18 st. C.

Dlaczego będzie tak zimno?

Ekspert wyjaśnił, że te silne spadki temperatury będą efektem niewielkiego zachmurzenia, które od weekendu będzie dominowało na przeważającym obszarze kraju. Natomiast większe zachmurzenie i związane z nim opady mają nadejść w nocy z wtorku na środę. Również w środę odnotujemy ocieplenie, które obejmie głównie południe kraju i utrzyma się do niedzieli.

Według prognoz długoterminowych w pierwszej połowie lutego średnie temperatury maksymalne będą wynosić od 0 st. C na południu do minus 10 st. C na północnym wschodzie, a średnie temperatury będą kształtowały się w przedziale od minus 13 st. C na północnym wschodzie do minus 3 st. C na południowym zachodzie. Natomiast średnie temperatury minimalne będą osiągały wartości od minus 16 st. C na północnym wschodzie do minus 5 st. C na południowym zachodzie. Ekspert wyjaśnił, że zimnej aury możemy spodziewać się na północnym wschodzie, nieco łagodniej będzie na Wybrzeżu w związku z oddziaływaniem Morza Bałtyckiego jako zbiornika wodnego, który jest w stanie dłużej oddawać ciepło. Cieplejszej pogody można się będzie spodziewać także na południu kraju, natomiast w dalszym ciągu w tym rejonie temperatury będą wynosiły poniżej 0 st. C.

- W najbliższym czasie w dalszym ciągu będą napływać dość mroźne masy powietrza i dominująca pogoda będzie bardzo chłodna. Natomiast mogą też występować okresowe i przejściowe ocieplenia na terenie Polski - powiedział Szuster.

Kiedy możliwe ocieplenie?

W okresie od 2 do 15 lutego tygodniowe sumy opadów wyniosą od 7 mm na północy do 13 mm na południu kraju, co, według Szustera, przekłada się na normę. Kolejne fazy opadów mogą pojawić się dopiero pod koniec drugiego tygodnia trwania ferii, czyli w okolicach 11-14 lutego. W obu przypadkach mogą to być opady głównie śniegu lub okresowo również deszczu ze śniegiem oraz chwilowe opady marznące, które mogą pojawić się wraz ze wspomnianym krótkotrwałym ociepleniem.

Szuster zapytany o ocieplenie powiedział, że jest ono możliwe w okolicach 4 lutego, kiedy w południowej części kraju temperatury wzrosną do około 4 st. C, natomiast potrwa ono około czterech dni i znowu pojawi się napływ mroźnej i arktycznej masy powietrza.

Ferie zimowe 2026 - trzy terminy zamiast czterech

Ferie zimowe odbywają się w tym roku po raz pierwszy w trzech, a nie czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 19 stycznia a 1 marca.