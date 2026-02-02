Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Zatwierdzone i oczekujące zgłoszenia

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd 8242 zgłoszenia wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych, 268 czeka na zatwierdzenie, a 232 zostały odesłane do korekty.

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi 136,4 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to 146,2 tys., a za granicą – 16,6 tys. Łącznie w zorganizowanym wypoczynku zimowym w tym roku uczestniczyło lub będzie uczestniczyło 299,1 tys. dzieci i młodzieży.

Popularne kierunki wypoczynku zagranicznego

Wypoczynek zagraniczny realizowany jest najczęściej we Włoszech i Hiszpanii, a także w Czechach, Austrii i Słowacji. Wśród państw, na których terenie organizowany jest wypoczynek zagraniczny, są również: Wielka Brytania, Turcja, Stany Zjednoczone, Malta, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Francja, Belgia i Andora.

REKLAMA

Obecne dane o liczbie zatwierdzonych wypoczynków i liczbie ich uczestników nie są ostateczne dla tegorocznych ferii zimowych. Organizatorzy w dalszym ciągu mogą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy ferii zimowych 2026

W tym roku dwutygodniowa, zimowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, jest między 19 stycznia a 1 marca.

W poniedziałek formalnie ferie rozpoczynają uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; odpoczywać będą do 15 lutego. Do szkół zaś wracają uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy w tym roku mieli dwutygodniową przerwę w nauce jako pierwsi w kraju.

Jako ostatni w tym roku – od 16 lutego do 1 marca – odpoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Jak sprawdzić legalność turnusu?

MEN z myślą o rodzicach stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży https://wypoczynek.men.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty.

Kurator umieszcza w bazie wypoczynku tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.