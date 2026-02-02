REKLAMA

Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów

Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów

02 lutego 2026, 11:33
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

Najniższe temperatury w Polsce

W poniedziałek najniższą temperaturę w kraju zanotowano nad ranem w Suwałkach, gdzie było minus 27,7 st. Celsjusza. W Warszawie o tej samej porze termometry wskazały minus 18,6 st. C.

Ponad 270 szkół zamkniętych z powodu mrozów

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270, w tym na Mazowszu 175 - poinformowała w poniedziałek na platformie X ministra edukacji Barbara Nowacka. Dane dotyczą sytuacji z godz. 11.00.

Szefowa MEN poprosiła także dyrekcje placówek edukacyjnych w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów.

Apel Barbary Nowackiej do uczniów

Drodzy uczniowie ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!” - napisała na X Nowacka.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Obowiązek nauki zdalnej przy dłuższym zawieszeniu zajęć

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno przez system udostępniony przez ministra edukacji, jak i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, tak by zapewnić uczniom kontynuację nauki.

oprac. Anna Rymkiewicz
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
