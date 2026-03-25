Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.

Kształcenie baletowe - tytuł zawodowy tancerz

Szkolnictwo baletowy może mieć dwie ścieżki kształcenia w zależności od wieku ucznia. Każda z możliwości trwa dziewięć lat. Ogólnokształcące szkoły baletowe dedykowane są dla osób, które ukończyły nie więcej niż 10 lat i III klasę szkoły podstawowej. Realizują program szkoły podstawowej w zakresie klas IV-VIII i liceum ogólnokształcącego. W klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ta szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenie szkoły oraz tytułu zawodowego tancerz po zadaniu egzaminu dyplomowego, a świadectwa dojrzałości-matury.

Dla osób które chcą się wcześniej zacząć kształcić profesjonalnie pod kątem tańca prowadzone są szkoły sztuki tańca. O przyjęcie do klasy pierwszej może się ubiegać osoba mająca co najmniej 6, a nie więcej niż 16 lat. Edukacja kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Kryteria rekrutacji do szkoły baletowej

Niezbędne jest złożenie zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy III szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy III szkoły podstawowej, Następnie odbywa się badanie przydatności ucznia pod kątem sprawdzenia jego predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

Rekrutacja do szkół baletowych odbywa się w okresie od 01 marca do najbliższego piątku przypadającego po dniu 20 czerwca przed nowym rokiem szkolnym. Kandydaci zakwalifikowani składają świadectwo szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie tej klasy.

Kształcenie zawodowe tancerzy

W szkołach realizowane są zajęcia edukacyjne: z tańca klasycznego, współczesnego, ludowego, charakterystycznego i dawnego, a także rytmiki, umuzykalnienia, audycji muzycznych, historii tańca. Ogólnokształcące szkoły baletowe znajdują się w Warszawie i w Gdańsku.

Kształcenie cyrkowe

Jest realizowane w szkole sztuki cyrkowej o trzyletnim cyklu kształcenia umożliwiającej uzyskanie dyplomu ukończenie szkoły potwierdzonej uzyskaniem tytułu zawodowego aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego. O przyjęcie do szkoły sztuki cyrkowej może się ubiegać osoba która ukończyła co najmniej 13 lat, a nie więcej niż 23 lata.

Kryteria rekrutacji do szkoły cyrkowej

Zainteresowani badani są pod kątem przydatności poprzez sprawdzenie warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych oraz poczucia rytmu. Potencjalny uczeń może zostać zobowiązany również do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym kierunku i specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej.

Kształcenie zawodowe

akrobatyka;

ekwilibrystyka;

gimnastyka;

klaunada;

pantomima;

żonglerka.

W ramach obowiązkowego kształcenia realizowane są zajęcia w zakresie technik cyrkowych uzależnione od wybranej specjalności, a także techniki tanecznej, elementy gry aktorskiej, zasady zdrowego żywienia z elementami anatomii, języka obcego nowożytnego oraz podstawy charakteryzacji i historia cyrku.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej mieści się w Julinku, w Puszczy Kampinoskiej, niedaleko Warszawy. Dysponuje internatem.

Kształcenie baletowe i cyrkowe pozostaje pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, analogicznie jak kształcenie taneczne.