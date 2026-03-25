Strona główna » Edukacja » Szkoła » Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?

Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?

25 marca 2026, 12:32
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
Shutterstock

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.

Kształcenie baletowe - tytuł zawodowy tancerz

Szkolnictwo baletowy może mieć dwie ścieżki kształcenia w zależności od wieku ucznia. Każda z możliwości trwa dziewięć lat. Ogólnokształcące szkoły baletowe dedykowane są dla osób, które ukończyły nie więcej niż 10 lat i III klasę szkoły podstawowej. Realizują program szkoły podstawowej w zakresie klas IV-VIII i liceum ogólnokształcącego. W klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ta szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenie szkoły oraz tytułu zawodowego tancerz po zadaniu egzaminu dyplomowego, a świadectwa dojrzałości-matury.

Dla osób które chcą się wcześniej zacząć kształcić profesjonalnie pod kątem tańca prowadzone są szkoły sztuki tańca. O przyjęcie do klasy pierwszej może się ubiegać osoba mająca co najmniej 6, a nie więcej niż 16 lat. Edukacja kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Kryteria rekrutacji do szkoły baletowej

Niezbędne jest złożenie zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy III szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy III szkoły podstawowej, Następnie odbywa się badanie przydatności ucznia pod kątem sprawdzenia jego predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

Rekrutacja do szkół baletowych odbywa się w okresie od 01 marca do najbliższego piątku przypadającego po dniu 20 czerwca przed nowym rokiem szkolnym. Kandydaci zakwalifikowani składają świadectwo szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie tej klasy.

Kształcenie zawodowe tancerzy

W szkołach realizowane są zajęcia edukacyjne: z tańca klasycznego, współczesnego, ludowego, charakterystycznego i dawnego, a także rytmiki, umuzykalnienia, audycji muzycznych, historii tańca. Ogólnokształcące szkoły baletowe znajdują się w Warszawie i w Gdańsku.

Kształcenie cyrkowe

Jest realizowane w szkole sztuki cyrkowej o trzyletnim cyklu kształcenia umożliwiającej uzyskanie dyplomu ukończenie szkoły potwierdzonej uzyskaniem tytułu zawodowego aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego. O przyjęcie do szkoły sztuki cyrkowej może się ubiegać osoba która ukończyła co najmniej 13 lat, a nie więcej niż 23 lata.

Kryteria rekrutacji do szkoły cyrkowej

Zainteresowani badani są pod kątem przydatności poprzez sprawdzenie warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych oraz poczucia rytmu. Potencjalny uczeń może zostać zobowiązany również do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym kierunku i specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej.

Kształcenie zawodowe

  • akrobatyka;
  • ekwilibrystyka;
  • gimnastyka;
  • klaunada;
  • pantomima;
  • żonglerka.

W ramach obowiązkowego kształcenia realizowane są zajęcia w zakresie technik cyrkowych uzależnione od wybranej specjalności, a także techniki tanecznej, elementy gry aktorskiej, zasady zdrowego żywienia z elementami anatomii, języka obcego nowożytnego oraz podstawy charakteryzacji i historia cyrku.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej mieści się w Julinku, w Puszczy Kampinoskiej, niedaleko Warszawy. Dysponuje internatem.

Kształcenie baletowe i cyrkowe pozostaje pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, analogicznie jak kształcenie taneczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednym typów szkół do innych (j.t.Dz.U. z 2023 r. poz. 555 ze zm.)

Źródło: INFOR
Edukacja
Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
20 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.
Koniec szkolnych nakazów ubioru? Minister Nowacka rozwiewa wątpliwości
20 mar 2026

MEN nie planuje w żaden sposób centralnie ustalać tego, jak uczniowie mają wyglądać i jak się ubierać - przekazała ministra Barbara Nowacka. Dodała, że zgodnie z projektem o prawach i obowiązkach ucznia, szkoła nie będzie mogła narzucać m.in. fryzur i kolorów ubrań - o ile nie naruszą jasno określonych zasad.

Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
19 mar 2026

Mimo, że większość ósmoklasistów chce się dalej kształcić w szkołach średnich ogólnokształcących istnieją inne możliwości dalszej edukacji, która jest obowiązkowa do 18 roku życia. Kształcenie zawodowe odbywa się w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i pięcioletnich technikach.
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
18 mar 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że resort kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Dodała, że decyzja została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
