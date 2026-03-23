Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.

Szkoły muzyczne II stopnia

I tak szkoły muzyczne II stopnia zajmują się wyłącznie kształceniem artystycznym w cyklu cztero lub sześcioletnim w zależności od specjalności. Umożliwiają uczniowi uzyskania tytułu zawodowego muzyka po zdaniu egzaminu dyplomowego. Osoby starające się o przyjęcie do tego rodzaju szkoły muszą mieć co najmniej 10 a nie więcej niż 23 lata.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia

To szkoły sześcioletnie w których realizowany jest najpierw program klas VII i VIII szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształcącego. Uczniowie mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego muzyka po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także zdania matury na koniec cyklu edukacji. Do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia przyjmowany jest uczeń, który ukończył nie więcej niż 14 lat oraz szóstą klasę albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej albo szkoły podstawowej.

Kryteria rekrutacji

Uczeń starający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia zdają egzamin wstępny obejmujący:

egzamin praktyczny -wykonanie przez ucznia przygotowanych utworów muzycznych, a w przypadku specjalności rytmiki także sprawdzający umiejętność w tym zakresie oraz improwizacji;

egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej w ramach podstawy programowej w szkole muzycznej I stopnia

Egzaminy odbywają się corocznie, w okresie od 1 marca do najbliższego piątku przypadającego po dniu 20 czerwca przed nowym rokiem szkolnym.

REKLAMA

Dodatkowo uczeń składa zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej albo klasy artystycznej realizującej kształcenie ogólne na takim poziomie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kształcenie zawodowe

instrumentalistyka – gra na jednym z 21 instrumentów,

instrumentalistyka jazzowa-gra na jednym z 13 instrumentów jazzowym (wibrafon jazzowy cykl kształcenia cztero i sześcioletni)

wokalistyka – dwa cykle kształcenie,

wokalistyka jazzowa – dwa cykle kształcenia

rytmika,

lutnictwo.

Osoby zainteresowane zawodem lutnika mogą się również kształcić w zespole szkół plastycznych w tym liceum w Zakopanem. Uczniowie szkół muzycznych spoza miejscowości w której znajduje się szkoła mogą korzystać z internatu.