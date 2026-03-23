Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
- Szkoły muzyczne II stopnia
- Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia
- Kryteria rekrutacji
- Kształcenie zawodowe
Szkoły muzyczne II stopnia
I tak szkoły muzyczne II stopnia zajmują się wyłącznie kształceniem artystycznym w cyklu cztero lub sześcioletnim w zależności od specjalności. Umożliwiają uczniowi uzyskania tytułu zawodowego muzyka po zdaniu egzaminu dyplomowego. Osoby starające się o przyjęcie do tego rodzaju szkoły muszą mieć co najmniej 10 a nie więcej niż 23 lata.
Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia
To szkoły sześcioletnie w których realizowany jest najpierw program klas VII i VIII szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształcącego. Uczniowie mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego muzyka po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także zdania matury na koniec cyklu edukacji. Do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia przyjmowany jest uczeń, który ukończył nie więcej niż 14 lat oraz szóstą klasę albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej albo szkoły podstawowej.
Kryteria rekrutacji
Uczeń starający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia zdają egzamin wstępny obejmujący:
- egzamin praktyczny -wykonanie przez ucznia przygotowanych utworów muzycznych, a w przypadku specjalności rytmiki także sprawdzający umiejętność w tym zakresie oraz improwizacji;
- egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej w ramach podstawy programowej w szkole muzycznej I stopnia
Egzaminy odbywają się corocznie, w okresie od 1 marca do najbliższego piątku przypadającego po dniu 20 czerwca przed nowym rokiem szkolnym.
Dodatkowo uczeń składa zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej albo klasy artystycznej realizującej kształcenie ogólne na takim poziomie.
Kształcenie zawodowe
- instrumentalistyka – gra na jednym z 21 instrumentów,
- instrumentalistyka jazzowa-gra na jednym z 13 instrumentów jazzowym (wibrafon jazzowy cykl kształcenia cztero i sześcioletni)
- wokalistyka – dwa cykle kształcenie,
- wokalistyka jazzowa – dwa cykle kształcenia
- rytmika,
- lutnictwo.
Osoby zainteresowane zawodem lutnika mogą się również kształcić w zespole szkół plastycznych w tym liceum w Zakopanem. Uczniowie szkół muzycznych spoza miejscowości w której znajduje się szkoła mogą korzystać z internatu.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednym typów szkół do innych (j.t.Dz.U. z 2023 r. poz. 555 ze zm.)
