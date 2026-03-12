Liceum sztuk plastycznych - rekrutacja, egzaminy, ile lat trwa nauka

Publiczne licea plastyczne (sztuk plastycznych) których jest kilkadziesiąt prowadzone są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uwagi na powyższe, zasady rekrutacji do tego rodzaju szkoły średniej charakteryzują się odrębności w porównaniu z innym placówkami, wynikające nie tylko z organizowania egzaminów wstępnych wiedzy i umiejętności związanych z profilem szkoły.

Rekrutacja do publicznych liceów sztuk plastycznych

Uczeń nie rejestruje się w systemie elektronicznym, jak w przypadku edukacji samorządowej do szkół średnich. W terminie zbliżonym do tego sposobu naboru dokumenty są składane w sposób tradycyjny do szkół i jest to:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

1. wniosek uzależniony od ewentualnej specjalizacji szkoły,

2. podpisane zdjęcie

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w tego rodzaju szkole

REKLAMA

4. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5. potwierdzenia spełnienia dodatkowych kryteriów rekrutacji

Egzaminy wstępne odbywają się po terminie egzaminów ósmoklasisty. W pierwszej kolejności jest to egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej trwający cztery godziny-przy większej ilości uczniów może być podzielony na dwie tury (dwa dni). Każdy z elementów pierwszej części egzaminu wstępnego jest oceniany odrębnie w skali punktowej umożliwiającej zróżnicowanie łącznego wyniku.

W kolejnych dnia odbywają się egzaminy ustne ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki w zakresie objętym podstawą programową plastyki w szkole podstawowej. Maksymalna ilość punktów za ten egzamin stanowi 25 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu praktycznego, który ma znaczenie decydujące przy przyjęciu.

W przypadku równorzędnych wyników obu egzaminów wstępnych następnie brane są pod uwagę kryteria dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).

Na początku czerwca licea sztuk plastycznych ogłaszają listy zakwalifikowanych pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu. Tym samym przy rekrutacji do tego rodzaju szkoły średniej nie mają znaczenia ani oceny i inne osiągnięcia ucznia uwidocznione na świadectwie ani wynik egzaminu ósmoklasisty.

Warto pamiętać, iż licea sztuk plastycznych przyjmują kandydatów którzy w roku rekrutacji mają nie więcej niż 17 lat a nauka cudzoziemców w tego rodzaju szkołach jest odpłatna.

Kształcenie ucznia liceum sztuk plastycznych

Liceum sztuk plastyczne jest szkołą pięcioletnią realizującą program liceum ogólnokształcącego umożliwiające uzyskanie przez ucznia tytułu zawodowego plastyka po zdaniu egzaminu dyplomowego i świadectwa dojrzałości-matury.

W tego rodzaju szkołach średnich kształcenie odbywa się w wielu specjalizacjach związanych ze sztuką – fotografii i filmie, form rzeźbiarskich, projektowania użytkowego, technik graficznych, malarskich, renowacyjnych i scenograficznych. Poszczególne licea sztuk plastycznych mają od lat swoje prowadzone od wielu lat kierunki– np. zakopiański Kenar lutnictwo, meblarstwo i tkaninę artystyczną a także projektowanie ubioru i graficzne oraz snycerstwo – sześć różnych. W związku z unikalnością kształcenia licea sztuk plastycznych oferują uczniom miejsca w internacie lub umożliwiają skorzystanie z bursy (zakwaterowanie dla osób z różnych szkół średnich).