Uczeń w spektrum autyzmu w szkole średniej

2 kwietnia był obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Wiele osób miało na sobie niebieskie akcenty, zostały również w tym kolorze podświetlone budynki. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Autyzmu. Symbolem autyzmu oraz innych neuroróżnorodności jest tęczowy znak nieskończoności.

Czym jest spektrum autyzmu/Zespół Aspergera

Spektrum autyzmu (ASD) nie jest chorobą a innym sposobem rozwoju wpływającym na codzienne życie oraz patrzenie na świat. Mózg osoby autystycznej funkcjonuje i rozwija się w inny sposób. ASD ma głównie podłoże genetyczne i jest diagnozowane na całe życie. Określenie spektrum wskazuje, że ASD nie jest jednolity, a tak naprawdę każda osoba funkcjonuje na swój sposób i jest indywidualnością. Diagnoza w zależności od płci i nasilenia objawów stawiana jest albo we wczesnym dzieciństwie albo nawet w później dorosłości. ASD diagnozuje się u około 1 % dzieci w Europie, w chłopców 3-4 razy częściej niż u dziewczynek, które mogą swoje rozpoznania otrzymać jako nastolatki albo jako dorosłe kobiety.

Autopromocja

W ramach spektrum autyzmu zawiera się Zespół Aspergera. Dzieci u których zdiagnozowano Zespół Aspergera są określane potocznie niezbyt fortunnie jako wysokofunkcjonujące głównie dlatego, że po nich nie widać neuroróżnorodności.

Podstawowe odmienności dzieci w spektrum autyzmu

Istnieje grupa cech najczęściej występująca u dzieci z ASD, ale to nie znaczy że u każdego z nich się objawiają. Dodatkowo mogą one występować z różnym nasileniem.

problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych np. brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą,

powtarzalne, schematyczne wzorce zachowań np. ścisłe trzymanie się planu dnia,

niszowe zainteresowanie przy bardzo szczegółowym zgłębieniu tematu,

nietypowe odbieranie bodźców np. nadwrażliwość na dźwięk, niewrażliwość na niższą temperaturę,

potrzeba dania upust emocjom np. poprzez powtarzalne ruchy,

przebodźcowanie – zmęczenie nadmiarem informacji i zdarzeń dziejących się wokoło,

wybiórczość pokarmowa,

Spektrum autyzmu a intelekt

Większość osób z ASD funkcjonuje w normie intelektualnej, a więc ma możliwość nauki w szkołach średnich dostępnych dla każdego ucznia. Część autystów ma inteligencję ponadprzeciętną, a niektórzy są wybitnie uzdolnieni np. dysponują fenomenalną pamięcią z określonych dziedzin czy zdolnościami matematycznymi. Przykładem takiej osoby jest postać Raymonda Babbita grana przez Dustina Hoffmana w filmie „Rain Man.”

Uczeń z ASD w szkole średniej

Uczeń z ASD może starać się o uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji, co umożliwi mu staranie się o przyjęcie do klasy integracyjnej. Jest ona przede wszystkim mniejsza - 20 osób, w tym 5 dzieci z orzeczeniem, ponadto takich uczniów wspiera nauczyciel wspomagający proces kształcenia. Już mniejsza grupa oraz dedykowana pomoc może być wsparciem dla dziecka w spektrum autyzmu w szczególności z Zespołem Aspergera. Dodatkowo w takiej klasie są uwzględniane zapisy wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, np. w zakresie sposobu komunikacji zadań do wykonania czy motywowania w działaniu. Szkoły z klasami integracyjnymi są bardziej przyjazne pod względem przestrzeni, mają cichsze dzwonki, pokój wyciszeń. Są w nich akceptowane słuchawki wygłuszające czy potrzeba nagłego wyjścia z lekcji, a także uwzględniane i promowane wąskie zainteresowania ucznia. W takich placówkach jest wzmocniona kadra psychologiczno-pedagogiczna, która prowadzi trening umiejętności społecznych, zajęcia rewalidacyjnej czy biofeedback. Stawia się na wzajemną integrację, szacunek i wsparcie. Klasy integracyjne stanowią miejsce gdzie może się odnaleźć uczeń z Zespołem Aspergera.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy pamiętać, że spektrum autyzmu często współwystępuje z ADHD (zespól nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi), a także z zaburzeniami lękowymi, sensorycznymi, obsesyjno-kompulsyjnymi oraz depresją.