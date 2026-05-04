Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?

O której godzinie zaczyna się matura z matematyki 2026?

W terminie głównym matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczyna się we wtorek 5 maja 2026 r. o godzinie 9:00. Poziom rozszerzony z matematyki pisze się w poniedziałek 11 maja 2026 r. również o godzinie 9:00.

W terminie dodatkowym matura z podstawowej matematyki wypada 2 czerwca 2026 r., a rozszerzona w środę 3 czerwca 2026 r. o godzinie 14:00. Natomiast w terminie poprawkowym egzamin można pisać w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godzinie 9:00.

Ile trwa matura z matematyki?

Matura podstawowa i rozszerzona z matematyki trwa 180 minut czyli kończy się o godzinie 12:00.

Źródło: CKE