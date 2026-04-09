REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN

Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 14:51
Emilia Panufnik
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.

Nadgodziny nauczyciela - uchwała SN z 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24)

Skład 7. sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. uchwała o sygn. akt III PZP 3/24: Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normy czasu pracy z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 986 ze zm.) jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Nadgodziny nauczycieli - propozycja MEN próbą obejścia prawa

Zgodnie z uchwałą SN praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Od lutego zeszłego roku brak jest jakichkolwiek działań zmierzających do wdrożenia niniejszego orzeczenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawiona aktualnie propozycja MEN zmierzająca do nowelizacji Karty Nauczyciela celem odmiennego uregulowania "zapłaty" za godziny nadliczbowe nauczycieli jest zdaniem ZNP próbą obejścia przepisów prawa. Skutkiem nowej regulacji byłoby bowiem pogorszenie sytuacji nauczycieli względem unormowań zawartych w Kodeksie pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego doszłoby wówczas do ograniczenia uprawnień pracowniczych nauczycieli związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. Ma natomiast własną propozycję w kwestii wynagradzania nauczycieli za dodatkową pracę w czasie wycieczek szkolnych.

ZNP w piśmie do MEN tłumaczy, że nie ma potrzeby nowelizować Karty Nauczyciela, ponieważ zgodnie z wykładnią wspomnianej uchwały SN wystarczy stosować normy zawarte w kodeksowych przepisach o godzinach nadliczbowych. Sąd Najwyższy w treści uzasadnienia nie wskazuje na konieczność nowelizacji pragmatyki nauczycielskiej. Co więcej, z uchwały SN wynika wprost, że „żadna nowelizacja pragmatyki nauczycielskiej nie jest w tym względzie wymagana, gdyż bezpośrednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy”.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nauczycieli według MEN

MEN przedstawiło projekt nowelizacji Karty Nauczyciela celem wprowadzenia odrębnych przepisów wynagradzania nauczycieli za godziny nadliczbowe. Jak czytamy na stronie internetowej ZNP są one jednak sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa pracy. Związek podaje na to 5 poniższych argumentów:

  1. wprowadzają dowolność rozliczenia godzin nadliczbowych na zasadzie autorytatywnej decyzji dyrektora szkoły;
  2. wprowadzają zasadę narzucania przez dyrektora szkoły rozliczania godzin nadliczbowych w dniach wolnych, a więc zasadę faktycznej nieodpłatności pracy w godzinach nadliczbowych (odpłatność za godziny nadliczbowe jest standardem kodeksowym);
  3. wprowadzają zasadę narzucania przez dyrektora szkoły rozliczania godzin nadliczbowych w czasie wolnym, jednak bez obowiązku zwiększenia wymiaru czasu wolnego o połowę (co jest standardem kodeksowym);
  4. wskazują nadmiernie długi okres rozliczeniowy (cztero- lub sześciomiesięczny), który pozwoli rozliczyć godziny nadliczbowe czasem wolnym udzielanym decyzją dyrektora szkoły w okresach przerw świątecznych (rozliczenie czasu wolnego bez konieczności faktycznego ich oddania w dniach pracy, ale i bez konieczności zapłaty za godziny nadliczbowe);
  5. ustalają stawkę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe bez uwzględnienia odrębnego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (co jest standardem kodeksowym).

Podsumowując ZNP stanowczo stwierdza, że „projekt nowelizacji w omawianym zakresie dokonuje ewidentnego ograniczenia uprawnień pracowniczych nauczycieli związanych z pracą w godzinach nadliczbowych – w sposób nie dochowujący nawet ogólnych standardów prawa pracy”, a więc propozycja MEN jest nie do przyjęcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA