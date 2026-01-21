REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?

Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?

21 stycznia 2026, 08:30
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Uniwersytet Warszawski zabójstwo siekiera student porozumienie bezpieczeństwo 200 mln dofinansowania MSWiA MNiSW
Po zabójstwie na UW: Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa. Uczelnie dostaną 200 mln zł
Shutterstock

20 stycznia 2026 r. ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali porozumienie na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach. Dokument wyznacza nowe standardy współpracy i wsparcia dla uczelni, a jego finansowym filarem jest 200 mln zł na działania podnoszące bezpieczeństwo społeczności akademickiej.

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach

Porozumienie jest podsumowaniem dwóch rund rozmów w formule okrągłego stołu ds. bezpieczeństwa, zainicjowanych po tragicznym wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim w maju ubiegłego roku, w którym 22-letni student zabił siekierą 53-letnią pracownicę portierni i ciężko ranił strażnika.

W pracach uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, MSWiA, Policji, ABW oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wypracowane rekomendacje łączą poszanowanie autonomii uczelni z potrzebą wzmocnienia ochrony studentów i pracowników. Koncentrują się na praktycznych rozwiązaniach, które władze uczelni mogą wdrażać samodzielnie, bez konieczności zmian legislacyjnych, przy wsparciu służb oraz resortów nauki i spraw wewnętrznych.

– Bezpieczeństwo na uczelniach nie jest zadaniem jednej instytucji ani jednego środowiska. To obszar, w którym konieczna jest ścisła współpraca władz uczelni, studentów, służb oraz administracji rządowej. Dlatego zaprosiłem do rozmów przedstawicieli tych wszystkich środowisk. Działając razem, możemy skutecznie zapobiegać zagrożeniom i szybko reagować w sytuacjach kryzysowych – podkreśla Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Współpraca między MNiSW, MSWiA, Policją i służbami

Porozumienie dla bezpieczeństwa porządkuje współpracę między MNiSW, MSWiA, Policją oraz innymi służbami, wskazując kluczowe obszary działań dla uczelni:

  • organizacja bezpieczeństwa, w tym możliwości rozszerzenia kompetencji wewnętrznych służb ochrony, powołania koordynatorów ds. bezpieczeństwa oraz doprecyzowania katalogu sytuacji niebezpiecznych w regulaminach uczelnianych,
  • szkolenia i podnoszenie świadomości, w tym praktyczne kursy pierwszej pomocy dla studentów i pracowników, kampanie informacyjne oraz programy edukacyjne dotyczące reagowania kryzysowego i wsparcia zdrowia psychicznego,
  • rozwój infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeń fizycznych, m.in. monitoring, przyciski alarmowe SOS i strefy bezpieczne, a także wzmocniona współpraca zewnętrzna, oparta na dobrowolnych porozumieniach i wspólnych ćwiczeniach.

– Rolą odpowiedzialnego państwa, które dba o swoich obywateli, jest umiejętna diagnoza niebezpieczeństw i wdrażanie odpowiednich procedur. Rolą państwa jest reagować. Dziękuję Panu ministrowi Kulaskowi, całej policji i środowisku studenckiemu, że wnieśliście Państwo do prac nad porozumieniem to, co najważniejsze. Chcemy, żeby podmioty, które zajmują się bezpieczeństwem w uczelniach, były w stałym, dobrowolnym kontakcie z policją. By policja mogła służyć pomocą, gdy to będzie niezbędne – podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński.

200 mln wsparcia dla uczelni na poprawę bezpieczeństwa

Integralną częścią porozumienia jest dodatkowe finansowanie w wysokości 200 mln zł na poprawę bezpieczeństwa, które trafiło do uczelni publicznych oraz wybranych uczelni niepublicznych w formie jednorazowych subwencji.

Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury bezpieczeństwa, rozwój systemów monitoringu, aplikacje alarmowe, wzmocnienie zabezpieczeń fizycznych oraz organizację szkoleń.

– Kwota jest odpowiednio wysoka, bo inwestycje w bezpieczeństwo są traktowane na równi z inwestycjami w jakość kształcenia i warunki studiowania – zaznacza mister Marcin Kulasek.

Celem jest lepsze przygotowanie uczelni na zagrożenia

Dokument „porozumienie dla bezpieczeństwa” zachęca uczelnie do dialogu ze społecznością akademicką przy dostosowywaniu rekomendacji do lokalnych uwarunkowań oraz do korzystania z dostępnych zasobów, takich jak m.in. szkolenia specjalistyczne. Celem porozumienia jest stworzenie warunków, w których uczelnie pozostaną otwarte, a jednocześnie lepiej przygotowane na potencjalne zagrożenia i sytuacje kryzysowe.

Ministrowie MNiSW i MSWiA zapowiedzieli kontynuację współpracy oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji w ścisłym dialogu ze środowiskiem akademickim.

Źródło: MNiSW
Edukacja
Po zabójstwie na UW. Jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa na uczelniach?
21 sty 2026

20 stycznia 2026 r. ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali porozumienie na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach. Dokument wyznacza nowe standardy współpracy i wsparcia dla uczelni, a jego finansowym filarem jest 200 mln zł na działania podnoszące bezpieczeństwo społeczności akademickiej.
