Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało efekt ciężkiej pracy na rzecz równości i przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim. Wśród propozycji zmian znajduje się obowiązek szkoleń antymobbingowych i publikowania procedur antydyskryminacyjnych, obowiązek planów równości czy zalecenie stosowania języka niedyskryminującego.

Pakiet antydyskryminacyjny został zaprezentowany

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministrowie Marcin Kulasek i Karolina Zioło-Pużuk zaprezentowali propozycje legislacyjne na rzecz równości i przeciwdziałania mobbingowi w środowisku akademickim.

Dokument nazywany roboczo „pakietem antydyskryminacyjnym”, wypracowany w oparciu o rekomendacje m.in.:

Rady ds. Kobiet w Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Zespołu doradczego ds. opracowania dobrych praktyk i mechanizmów przeciwdziałania mobbingowi oraz wspierania dobrostanu i profilaktyki zdrowia psychicznego w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, trafi teraz do szerokich konsultacji ze środowiskiem.

W spotkaniu wzięli także udział reprezentanci Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Celem zaproponowanych zmian jest stworzenie bezpiecznych, wolnych od dyskryminacji miejsc pracy i nauki.

Zmiany w prawie odpowiedzią na nadużycia na uczelniach

Propozycje zmian w prawie to odpowiedź na głosy środowiska akademickiego oraz doniesienia o nadużyciach na uczelniach i w instytutach. Rada i Zespół, powołane w ub. roku, zakończyły prace odpowiednio w lipcu i grudniu 2025 r. Ich postulaty skupiają się na konieczności zapewnienia ochrony ofiarom nadużyć, doprowadzenia do karania sprawców oraz promowaniu równości płci.

– Podsumowując rok 2025, uznaliśmy, że lata 2026–2027 muszą być czasem usprawniania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza w obszarze zapewnienia równości i przeciwdziałania mobbingowi. Wiemy, że proponowanych zmian jest dużo, ale wiemy też, że nie można ich odkładać. Pakiet na rzecz równości w uczelniach i instytutach, który dziś prezentujemy, to jasny sygnał: polskie uczelnie muszą być miejscem bezpiecznym, wolnym od przemocy, dyskryminacji i mobbingu. Traktujemy go jako zapowiedź konkretnych zmian w prawie – mówił o znaczeniu inicjatywy Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Mamy porozumienie na rzecz bezpieczeństwa, mamy pakiet na rzecz równości, a przed nami zmiany w prawie. Sygnał jest jasny: nikt w polskiej nauce nie zostanie pozostawiony sam sobie – dodał szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Kluczowe propozycje legislacyjne

Pakiet obejmuje propozycję zmian, m.in. w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród nich:

wprowadzenie Rzecznika Akademickiego / Rzeczniczki Akademickiej dla całej społeczności akademickiej,

obowiązek szkoleń antymobbingowych i publikowania procedur antydyskryminacyjnych,

uchwalenie Kodeksu Etyki Wspólnoty Akademickiej,

obowiązek planów równości,

dążenie do 30 proc. reprezentacji każdej płci w organach opiniodawczo-doradczych ministra, senatach i radach uczelni i radach instytucji naukowych,

zalecenie stosowania języka niedyskryminującego oraz doprecyzowanie przepisów antynepotystycznych.

– 23 stycznia 2026 roku rozpoczynamy w ministerstwie proces bardzo oczekiwany od długiego czasu przez środowisko akademickie. [...] Wysyłamy wyraźny i stanowczy sygnał, że podejmujemy działania zgodnie z prawem, a jak trafiamy na tak zwaną ślepą uliczkę, to zmieniamy prawo po to, żeby służyło ono osobom pracującym i kształcącym się w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, miało funkcję zabezpieczającą, chroniło ofiary i piętnowało oraz surowo pozwalało na ukaranie tych, którzy łamią prawo. Chcemy i to jest nasz cel, żeby uczelnie i instytuty były miejscami bezpiecznymi, wolnymi od mobbingu i dyskryminacji. W 2026 roku przedstawimy również pakiet zmian, który będzie prowadził do poszerzenia demokracji na uczelniach – zaznaczyła minister Karolina Zioło-Pużuk.

Ambitne plany na 2026 r.

Teraz zaproponowane zmiany czekają konsultacje społeczne, a najbliższe miesiące to dalsze prace w obszarze zapobiegania dyskryminacji.

W 2026 r. planowane jest powołanie Zespołu doradczego ds. monitorowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie zapobiegania zachowaniom niepożądanym oraz promowania równości płci.

W tym roku planowane jest również przedstawienie pakietu zmian służących poszerzeniu demokracji na uczelniach oraz instytutach badawczych. Szczegóły projektu są obecnie na etapie konsultacji i uzgodnień.