Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców [Godziny lekcyjne]

Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców [Godziny lekcyjne]

13 stycznia 2026, 18:46
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynki i chłopca pdf
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynki i chłopca. Godziny lekcyjne i dzwonki
Canva
Źródło zewnętrzne

Plan lekcji do druku za darmo. Dostępne są wzory dla dziewczynek i dla chłopców. Udostępniamy plany lekcji w formacie tygodniowym. Pobierz, wydrukuj i zaplanuj lekcje w roku szkolnym 2025/2026. Dopisz godziny lekcyjne.

Plan lekcji do druku dla dziewczynki

Oto trzy rodzaje planu lekcji o wzorach typowych dla dziewczynek.

Pobierz plan lekcji do druku nr 1:

Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynki

Źródło zewnętrzne

Pobierz plan lekcji do druku nr 2:

Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynki

Źródło zewnętrzne

Pobierz plan lekcji do druku nr 3:

Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynki

Źródło zewnętrzne

Plan lekcji do druku dla chłopca

Oto dwa wzory planu lekcji dla chłopców.

Pobierz plan lekcji do druku nr 4:

Plan lekcji do druku za darmo dla chłopca

Źródło zewnętrzne

Pobierz plan lekcji do druku nr 5:

Plan lekcji do druku za darmo dla chłopca

Źródło zewnętrzne

Plan lekcji 2025/2026

W planie lekcji warto zapisać godziny poszczególnych zajęć z lewej strony. Dodatkowo można wpisać obok długość przerw pomiędzy lekcjami. Można zapisać każde zajęcia innym kolorem, np. matematyka na zielono każdego dnia, język polski na niebiesko. Wówczas łatwo znaleźć konkretny przedmiot pośród licznych zajęć całego tygodnia. Na końcu każdego dnia szkolnego dobrze jest dopisać zajęcia dodatkowe, na które uczęszcza uczeń. W ten sposób w jednym miejscu mamy zaplanowane wszystkie zajęcia w tygodniu. Zdecydowanie upraszcza to organizację codzienności zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Godziny lekcyjne w szkole i dzwonki

Zwykle lekcje przewidziane są w godzinach:

  1. 8:00-8:45
  2. 8:50-9:35
  3. 9:45-10:30
  4. 10:40-11:25
  5. 11:45-12:30
  6. 12:50-13:35
  7. 13:55-14:40
  8. 14:50-15:35
Źródło: INFOR
