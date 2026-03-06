Co do zasady klasy integracyjne w szkołach średnich tworzone są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Tworzy się w szkołach ogólnodostępnych – wtedy liceum ma w nazwie „z oddziałami integracyjnymi”, przepisy dopuszczają możliwość tworzenia liceów integracyjnych. Klasa integracyjna może liczyć maksymalnie 20 osób z tego pięć z nich posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rekrutacja do klasy integracyjnej

Nabór do takiej klasy jest zróżnicowany w zależności od sytuacji ucznia tj. w 15 osób aplikuje w oparciu o standardową ścieżkę z uwzględnieniem punktów za świadectwo ósmoklasisty oraz egzamin ósmoklasisty natomiast przyjęcie pozostałych dzieci następuje w oparciu o indywidualne kryteria ustalone przez daną placówkę. Przede wszystkim przyjęcie ósmoklasisty z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji nie następuje na podstawie ilości zdobytych punktów. Kryteria są one różne nawet w ramach jednego organu prowadzącego. Niektóre placówki zapraszają dziecko z rodzicem na rozmowę celem zorientowania się w jego funkcjonowaniu. Inne decyzje podejmuje jedynie w oparciu o dokumenty. Najważniejszym z nich jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wskazuje jakie potrzeby ma uczeń aby mógł dobrze funkcjonować w środowisku szkolnym. Należy pamiętać, że w klasie integracyjnej w stosunku do wszystkich dzieci (w tym z orzeczeniem) są takie same wymogi edukacyjne. Dlatego też mimo że przy rekrutacji nie są sumowane punkty, szkoła średnia przy rekrutacji uczniów do klasy zapoznaje się ze świadectwem ósmoklasisty oraz wynikami egzaminu ósmoklasisty. Dobrze jest również złożyć podczas naboru dokumenty wskazujące na to, że dziecko jest w stanie uczyć się i funkcjonować w klasie integracyjnej w szkole ogólnodostępnej np. opinię psychologa opiekującego się nastolatkiem.

Wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Do takich klas mogą uczęszczać dzieci które potrzebują wsparcia w nauce np. z uwagi na niedosłuch, spektrum autyzmu (zespół Aspergera) czy też problemy z poruszaniem się. W pełni dostępne dla uczniów korzystających z wózka do przemieszczania się jest tylko jedno liceum z oddziałami integracyjnymi w Warszawie i takie osoby przyjmowane są tam w pierwszej kolejności. Szkoły z klasami integracyjnymi mają wzmocnioną obsadę kadrową psychologiczno-pedagogiczną, oferowane są zajęcia rewalidacyjne, biofeedback, z logopedą, trening umiejętności społecznych. Edukację w klasie integracyjnej wspiera nauczyciel wspomagający proces kształcenia, który jest dedykowany do pomocy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.