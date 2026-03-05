Rekrutacja do szkół średnich to bardzo sformalizowany proces. Ważne jest nie tylko wykonanie ściśle określonych czynności, ale i ich kolejność, a także dokonanie ich w określonym przedziale czasowym. Dodatkowo wiąże się ze stresem uczniów albo wątpliwościami co do dalszej ścieżki zawodowej. Różne podmioty udzielają informacji oraz nieodpłatnego wsparcia w tego rodzaju działaniach.

Szkoła podstawowa

Wychowawca klasy zazwyczaj organizują – najpóźniej na początku roku- zebranie wskazujące jakie czynności należy podjąć i kiedy, jakie dokumenty złożyć, a także udzielając wskazówek praktycznych. Nauczyciela wskazują też miejsca w których można uzyskać dalsze, szczegółowe informacje. W niektórych gminach-zależy to od systemu rekrutacji to wychowawcy wprowadzają do systemu informacje o ocenach i osiągnięciach ucznia ze świadectwa ósmoklasisty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Szkoły średnie

Praktycznie wszystkie szkoły średnie organizują dni otwarte. Jest to co najmniej jedno spotkanie zazwyczaj w dzień powszedni po południu. Są też szkoły które preferują soboty. Niektóre z placówek planują spotkanie dla uczniów również po ogłoszeniu wyników rekrutacji nastawiając się na nabór uzupełniający. Dni otwarte odbywają się co do zasady w marcu i kwietniu. Informacje w tym zakresie są dostępne na stronach szkół, a zbiorcze-organów prowadzących W tych samych miejscach można znaleźć informacje o klasach planowanych na nowy rok szkolny, szkoły średnie przedstawiają bardziej szczegółowe propozycje. Zapoznanie się zawczasu ze zbiorczym terminarzem spotkań umożliwi zaplanowanie grafiku udziału w dniach otwartych wybranych szkół.

Udział w dniach otwartych pozwala poznać szkołę choćby jako budynek oraz zorientować się w atmosferze i relacjach. Czasem nie jest to same zwiedzanie poprzedzone zebraniem, ale pokazy artystyczne, eksperymenty, stoiska poszczególnych profili klas. Jest okazja do swobodnej rozmowy z samymi uczniami. W miarę możności dobrze jest rozważyć możliwość uczestnictwa w dniach otwartych już w siódmej klasie, aby mieć więcej czasu na zastanowienie w szczególności gdy już wcześniej konkretna szkoła jest brana pod uwagę np. z uwagi na dogodny dojazd. Czasem się zdarza że może nie być czasu na odwiedzenie więcej niż kilku wybranych szkół albo terminy dni otwartych się pokryją. Wizyta w szkole rok wcześniej pozwoli na choć wstępną ocenę czy placówka się podoba czy też z jakiś przyczyn będzie brana pod uwagę tylko w ostateczności. Może się zdarzyć że organizatorzy będą mówić o klasach planowanych nie na najbliższy, ale kolejny rok szkolny.

Szkolenia dla rodziców ósmoklasistów

Szczególnie w dużych miastach funkcjonują placówki będące wsparciem edukacyjnym i wychowawczym. W m.st. Warszawa jest to Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Jednostka ta prowadzi również szkolenia dla rodziców, zazwyczaj on line, dotyczące rekrutacji (również pod kątem ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z Ukrainy), ofert poszczególnych typów szkół czy stresie i wspieraniu dziecka w wyborach szkoły. Udział w zajęciach ostatniego z typów należy rozważyć już w siódmej klasie.

REKLAMA

Doradca zawodowy

W ósmej klasie odbywają się obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego. Porad w tym zakresie warto nawet już w klasie siódmej albo na początku ósmej poszukać w innych miejscach. W ramach struktury WCIES działa Centrum Doradztwa Zawodowego gdzie badane są predyspozycje ucznia pod kątem dalszej ścieżki zawodowej. Są też inne miejsca gdzie można uzyskać porady doradcy zawodowego np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podmiot obsługujący system rekrutacji

System rekrutacji Vulcan jest programem wymagającym szczegółowych, precyzyjnych informacji i ściśle określonych działań w konkretnych terminach. Podmiot obsługujący Vulcana oferuje w pewnych odstępach czasu związanych z cyklem rekrutacyjnym spotkania on line opisujące praktyczne aspekty korzystania z systemu dla ósmoklasisty. Takie szkolenie jest rejestrowane z możliwością obejrzenia w terminie późniejszym przez zainteresowanych. Zapoznania się z materiałem ułatwia proces rekrutacyjny i powoduje zminimalizowanie błędów.