REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Rekrutacja do szkół średnich – gdzie szukać informacji i wsparcia

Rekrutacja do szkół średnich – gdzie szukać informacji i wsparcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 15:34
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Nastolatki z komputerem
Rekrutacja do szkół średnich
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rekrutacja do szkół średnich to bardzo sformalizowany proces. Ważne jest nie tylko wykonanie ściśle określonych czynności, ale i ich kolejność, a także dokonanie ich w określonym przedziale czasowym. Dodatkowo wiąże się ze stresem uczniów albo wątpliwościami co do dalszej ścieżki zawodowej. Różne podmioty udzielają informacji oraz nieodpłatnego wsparcia w tego rodzaju działaniach.

Szkoła podstawowa

Wychowawca klasy zazwyczaj organizują – najpóźniej na początku roku- zebranie wskazujące jakie czynności należy podjąć i kiedy, jakie dokumenty złożyć, a także udzielając wskazówek praktycznych. Nauczyciela wskazują też miejsca w których można uzyskać dalsze, szczegółowe informacje. W niektórych gminach-zależy to od systemu rekrutacji to wychowawcy wprowadzają do systemu informacje o ocenach i osiągnięciach ucznia ze świadectwa ósmoklasisty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
Zobacz również:

Szkoły średnie

Praktycznie wszystkie szkoły średnie organizują dni otwarte. Jest to co najmniej jedno spotkanie zazwyczaj w dzień powszedni po południu. Są też szkoły które preferują soboty. Niektóre z placówek planują spotkanie dla uczniów również po ogłoszeniu wyników rekrutacji nastawiając się na nabór uzupełniający. Dni otwarte odbywają się co do zasady w marcu i kwietniu. Informacje w tym zakresie są dostępne na stronach szkół, a zbiorcze-organów prowadzących W tych samych miejscach można znaleźć informacje o klasach planowanych na nowy rok szkolny, szkoły średnie przedstawiają bardziej szczegółowe propozycje. Zapoznanie się zawczasu ze zbiorczym terminarzem spotkań umożliwi zaplanowanie grafiku udziału w dniach otwartych wybranych szkół.

Udział w dniach otwartych pozwala poznać szkołę choćby jako budynek oraz zorientować się w atmosferze i relacjach. Czasem nie jest to same zwiedzanie poprzedzone zebraniem, ale pokazy artystyczne, eksperymenty, stoiska poszczególnych profili klas. Jest okazja do swobodnej rozmowy z samymi uczniami. W miarę możności dobrze jest rozważyć możliwość uczestnictwa w dniach otwartych już w siódmej klasie, aby mieć więcej czasu na zastanowienie w szczególności gdy już wcześniej konkretna szkoła jest brana pod uwagę np. z uwagi na dogodny dojazd. Czasem się zdarza że może nie być czasu na odwiedzenie więcej niż kilku wybranych szkół albo terminy dni otwartych się pokryją. Wizyta w szkole rok wcześniej pozwoli na choć wstępną ocenę czy placówka się podoba czy też z jakiś przyczyn będzie brana pod uwagę tylko w ostateczności. Może się zdarzyć że organizatorzy będą mówić o klasach planowanych nie na najbliższy, ale kolejny rok szkolny.

Szkolenia dla rodziców ósmoklasistów

Szczególnie w dużych miastach funkcjonują placówki będące wsparciem edukacyjnym i wychowawczym. W m.st. Warszawa jest to Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Jednostka ta prowadzi również szkolenia dla rodziców, zazwyczaj on line, dotyczące rekrutacji (również pod kątem ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z Ukrainy), ofert poszczególnych typów szkół czy stresie i wspieraniu dziecka w wyborach szkoły. Udział w zajęciach ostatniego z typów należy rozważyć już w siódmej klasie.

REKLAMA

Doradca zawodowy

W ósmej klasie odbywają się obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego. Porad w tym zakresie warto nawet już w klasie siódmej albo na początku ósmej poszukać w innych miejscach. W ramach struktury WCIES działa Centrum Doradztwa Zawodowego gdzie badane są predyspozycje ucznia pod kątem dalszej ścieżki zawodowej. Są też inne miejsca gdzie można uzyskać porady doradcy zawodowego np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podmiot obsługujący system rekrutacji

System rekrutacji Vulcan jest programem wymagającym szczegółowych, precyzyjnych informacji i ściśle określonych działań w konkretnych terminach. Podmiot obsługujący Vulcana oferuje w pewnych odstępach czasu związanych z cyklem rekrutacyjnym spotkania on line opisujące praktyczne aspekty korzystania z systemu dla ósmoklasisty. Takie szkolenie jest rejestrowane z możliwością obejrzenia w terminie późniejszym przez zainteresowanych. Zapoznania się z materiałem ułatwia proces rekrutacyjny i powoduje zminimalizowanie błędów.

Powiązane
Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce
Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zmiany w edukacji? MEN rozwiewa wątpliwości fizyków: "Utrzymujemy dotychczasowe rozwiązania"
05 mar 2026

Przedmioty w zakresie rozszerzonym nadal będą realizowane w łącznym wymiarze 22 godzin - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiadając Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu. Resort zaznaczył, że ramowe plany nauczania dla szkół ponadpodstawowych i podstawy programowe są dopiero na etapie analiz.
Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3
05 mar 2026

Polska uwielbia walczyć ze skutkami, ale z przyczynami radzi sobie fatalnie. Gdy publikowane są kolejne alarmujące dane o nadwadze najmłodszych, politycy ogłaszają programy zdrowotne, a szkoły szykują się na nowy przedmiot: edukację zdrowotną. W debacie publicznej jak mantra padają słowa: dieta, cukier, smartfony. Rzadziej mówi się o brutalnym fakcie: w międzyczasie po cichu rozmontowano kluczowy element systemowego budowania nawyków – profesjonalne wychowanie fizyczne w klasach 1–3.
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
05 mar 2026

Według eksperta dr. Jędrzeja Witkowskiego wchodzące w czwartek w życie zmiany przepisów ograniczających pomoc dla uczniów z Ukrainy nie zagrażają zapewnianiu integracji edukacyjnej. Widzi on jednak „inne, palące wyzwania” w tej kwestii. Chodzi przede wszystkim o problemy związane z nauczaniem języka polskiego, brak odpowiednich programów i podręczników, a także o nieuregulowaną sytuację w zakresie kwalifikacji nauczycieli, którzy mają prowadzić te zajęcia.
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
05 mar 2026

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.

REKLAMA

Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach
04 mar 2026

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziła nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Został on opracowany zgodnie z podstawą programową nauczania religii z 2025 r.
Próbna matura 2026. Z jakimi tematami z języka polskiego zmierzyli się maturzyści?
04 mar 2026

„Decyzja jednostki a życie społeczności” i „Prawda jako wyzwanie dla człowieka” - tak brzmiały tematy rozprawki, którą mieli do napisania uczniowie, którzy przystąpili w środę do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Nowy program MEN. 500 mln zł na wsparcie edukacji dzieci ukraińskich w Polsce
04 mar 2026

W poniedziałek w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji Barbary Nowackiej z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz ambasadorem Ukrainy w RP Wasylem Bodnarem. Podczas rozmów omówiono sytuację dzieci ukraińskich w polskich szkołach – poinformował resort.
Fizycy przeciw planom MEN. Wysłali list do szefowej resortu edukacji
04 mar 2026

Polskie Towarzystwo Fizyczne skierowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, krytykując planowane zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Według członków Towarzystwa redukcja liczby godzin przedmiotów rozszerzonych może osłabić przygotowanie uczniów do studiów technicznych i przyrodniczych.

REKLAMA

Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
04 mar 2026

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
04 mar 2026

Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA