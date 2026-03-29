Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji-szkoły średnie rodzice oraz samo dziecko zastanawiając się nad wyborem szkoły-czy zdecydować się na placówkę niepubliczną czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję należy uwzględnić wiele czynników.

Treść orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego

Podstawowe znaczenie ma treść orzeczenia tj. z jakich przyczyn zostało wydane oraz jakiego wsparcia oczekuje uczeń oraz co do zasady czy jest w normie intelektualnej.

Klasy integracyjne w średnich szkołach publicznych przeznaczone są dla dzieci które muszą spełnić pewne wymogi wskazane przez szkołę np. w zakresie przemieszczania się czy samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych, a także umiejętności edukacyjnych. Organizowane są też klasy integracyjne dla uczniów z trudnościami w poruszaniu się o ile szkoła jest dostosowana dla takich osób. Informacje w tym zakresie się umieszczane w regulaminie rekrutacji. Takiego dokumentu nie tworzy się w szkołach niepublicznych.

Kryteria rekrutacji do szkół

W szkołach średnich publicznych decyzja o przyjęciu ma charakter uznaniowy i jest podejmowana w oparciu o treść orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz analizę osiągnięć edukacyjnych. Należy pamiętać, że na miejsca dla uczniów z orzeczeniem nie są zliczane punkty za egzamin ósmoklasisty czy też oceny na świadectwie oraz inne szczególne osiągnięcia. Niemniej jednak komisja rekrutacyjna takie informacje dostaje - tym samym dobre oceny poparte podobnymi wynikami egzaminu są istotnym atutem przy przyjęciu.

Natomiast niepubliczne szkoły średnie rekrutują również według kryteriów uznaniowych, przede wszystkim zastanawiając się czy dany uczeń do placówki niejako pasuje. Często poza dniami otwartymi odbywają się rozmowy rekrutacyjnej a nawet testy ma których można się zorientować o poziomie dziecka oraz jego zachowaniu. Wyniki ucznia czy ze świadectwa czy z egzaminu ósmoklasisty mają drugorzędne znaczenie.

Kwestie finansowe

Należy pamiętać, że na ucznia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje odczuwalnie większa subwencja oświatowa. Niemniej jednak jest to kwota która może pokryć w szkołach niepublicznych w szczególności w dużych miastach jedynie część czesnego np. połowę. Trzeba wziąć pod uwagę również fakt iż nie są to jedyne koszty związane ze szkołą niektóre nieregularnie. Może się okazać że za część zajęć dodatkowych niezbędnych dziecku trzeba dodatkowo płacić.

Natomiast nauka w szkole średniej publicznej dla ucznia z orzeczeniem jest nieodpłatna, szkoły również zapewniają zajęcia rewalidacyjne, TUS, biofeedback.

Relacja rodzice – szkoła

Szkoły niepubliczne działają w oparciu o rachunek ekonomiczny tj. są zainteresowane nowymi uczniami i wypełnieniem klas, ale biorą też pod uwagę zdanie innych rodziców, a także działają według ustalonego schematu i zasad.

Sytuacja może stać się problematyczna, jeśli z jakiś przyczyn dany uczeń czy też jego rodzice z jakiś przyczyn nie pasują do przyjętej metody edukacji. Być może takiemu dziecku trzeba poświęcić więcej czasu czy dotrzeć w inny sposób. Rodzice natomiast mogą mieć gotowe sugestie postępowania, które nawet sygnalizowane w trakcie rekrutacji i zaakceptowane w praktyce nie zostały wcielone w życie. Przez szkołę w związku z tym opiekunie mogą zostać uznani za roszczeniowych, a w związku z tym niewygodnych.

Drugim punktem który może generować konflikty jest opinia innych rodziców, że jeden uczeń z klasy odstaje swoim zachowaniem od pozostałych co może wynikać z jego neuroróżnorodności. W szkole niepublicznej wpływ rodziców jako klientów na dobór dzieci jest dużo większy. Mogą się pojawić naciski że albo odmiennie zachowujący się uczeń zostanie usunięty ze szkoły albo część dzieci zostanie przeniesione do innych placówek.

Gdy rodzice czy uczeń nie pasują do oczekiwań czy schematów szkoła niepubliczna po prostu rozwiązuje umowę pozbywając się nieodpowiedniego z ich punktu widzenia klienta i dobrze jest jeśli ma to miejsce z terminem na koniec roku szkolnego. Szkoły niepubliczne oferując z jednej strony kameralne klasy, zajęcia o charakterze autorskim, tutorów, ale trudniej działają poza przyjętymi przez siebie schematami. Tym samym poczucie rodziców zaopiekowania się dzieckiem może być złudne.

Natomiast publiczne szkoły średnie z klasami integracyjnymi oferują uczniom wsparcie opisane w przepisach, również mają doświadczenie w reagowaniu na nietypowe sytuacje. Natomiast z dnia na dzień bez naprawdę wyjątkowego powodu nie mogą się pozbyć ucznia, gdyż obowiązkowa jest edukacja do 18 roku życia. Dodatkowo szkoły takie posiadają osoby mogące udzielić wsparcia -własną zazwyczaj wzmocnioną kadrę psychologiczno-pedagogiczną, utartą ścieżkę współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz mogą się skonsultować również co do dalszych działań z organem prowadzącym, jakim jest gmina.