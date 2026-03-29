Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną

Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną

29 marca 2026, 09:52
Urszula Wilk-Winter

Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
Shutterstock

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji-szkoły średnie rodzice oraz samo dziecko zastanawiając się nad wyborem szkoły-czy zdecydować się na placówkę niepubliczną czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję należy uwzględnić wiele czynników.

Treść orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego

Podstawowe znaczenie ma treść orzeczenia tj. z jakich przyczyn zostało wydane oraz jakiego wsparcia oczekuje uczeń oraz co do zasady czy jest w normie intelektualnej.

Klasy integracyjne w średnich szkołach publicznych przeznaczone są dla dzieci które muszą spełnić pewne wymogi wskazane przez szkołę np. w zakresie przemieszczania się czy samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych, a także umiejętności edukacyjnych. Organizowane są też klasy integracyjne dla uczniów z trudnościami w poruszaniu się o ile szkoła jest dostosowana dla takich osób. Informacje w tym zakresie się umieszczane w regulaminie rekrutacji. Takiego dokumentu nie tworzy się w szkołach niepublicznych.

Kryteria rekrutacji do szkół

W szkołach średnich publicznych decyzja o przyjęciu ma charakter uznaniowy i jest podejmowana w oparciu o treść orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz analizę osiągnięć edukacyjnych. Należy pamiętać, że na miejsca dla uczniów z orzeczeniem nie są zliczane punkty za egzamin ósmoklasisty czy też oceny na świadectwie oraz inne szczególne osiągnięcia. Niemniej jednak komisja rekrutacyjna takie informacje dostaje - tym samym dobre oceny poparte podobnymi wynikami egzaminu są istotnym atutem przy przyjęciu.

Natomiast niepubliczne szkoły średnie rekrutują również według kryteriów uznaniowych, przede wszystkim zastanawiając się czy dany uczeń do placówki niejako pasuje. Często poza dniami otwartymi odbywają się rozmowy rekrutacyjnej a nawet testy ma których można się zorientować o poziomie dziecka oraz jego zachowaniu. Wyniki ucznia czy ze świadectwa czy z egzaminu ósmoklasisty mają drugorzędne znaczenie.

Zobacz również:

Kwestie finansowe

Należy pamiętać, że na ucznia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje odczuwalnie większa subwencja oświatowa. Niemniej jednak jest to kwota która może pokryć w szkołach niepublicznych w szczególności w dużych miastach jedynie część czesnego np. połowę. Trzeba wziąć pod uwagę również fakt iż nie są to jedyne koszty związane ze szkołą niektóre nieregularnie. Może się okazać że za część zajęć dodatkowych niezbędnych dziecku trzeba dodatkowo płacić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast nauka w szkole średniej publicznej dla ucznia z orzeczeniem jest nieodpłatna, szkoły również zapewniają zajęcia rewalidacyjne, TUS, biofeedback.

Relacja rodzice – szkoła

Szkoły niepubliczne działają w oparciu o rachunek ekonomiczny tj. są zainteresowane nowymi uczniami i wypełnieniem klas, ale biorą też pod uwagę zdanie innych rodziców, a także działają według ustalonego schematu i zasad.

Sytuacja może stać się problematyczna, jeśli z jakiś przyczyn dany uczeń czy też jego rodzice z jakiś przyczyn nie pasują do przyjętej metody edukacji. Być może takiemu dziecku trzeba poświęcić więcej czasu czy dotrzeć w inny sposób. Rodzice natomiast mogą mieć gotowe sugestie postępowania, które nawet sygnalizowane w trakcie rekrutacji i zaakceptowane w praktyce nie zostały wcielone w życie. Przez szkołę w związku z tym opiekunie mogą zostać uznani za roszczeniowych, a w związku z tym niewygodnych.

Drugim punktem który może generować konflikty jest opinia innych rodziców, że jeden uczeń z klasy odstaje swoim zachowaniem od pozostałych co może wynikać z jego neuroróżnorodności. W szkole niepublicznej wpływ rodziców jako klientów na dobór dzieci jest dużo większy. Mogą się pojawić naciski że albo odmiennie zachowujący się uczeń zostanie usunięty ze szkoły albo część dzieci zostanie przeniesione do innych placówek.

Gdy rodzice czy uczeń nie pasują do oczekiwań czy schematów szkoła niepubliczna po prostu rozwiązuje umowę pozbywając się nieodpowiedniego z ich punktu widzenia klienta i dobrze jest jeśli ma to miejsce z terminem na koniec roku szkolnego. Szkoły niepubliczne oferując z jednej strony kameralne klasy, zajęcia o charakterze autorskim, tutorów, ale trudniej działają poza przyjętymi przez siebie schematami. Tym samym poczucie rodziców zaopiekowania się dzieckiem może być złudne.

Natomiast publiczne szkoły średnie z klasami integracyjnymi oferują uczniom wsparcie opisane w przepisach, również mają doświadczenie w reagowaniu na nietypowe sytuacje. Natomiast z dnia na dzień bez naprawdę wyjątkowego powodu nie mogą się pozbyć ucznia, gdyż obowiązkowa jest edukacja do 18 roku życia. Dodatkowo szkoły takie posiadają osoby mogące udzielić wsparcia -własną zazwyczaj wzmocnioną kadrę psychologiczno-pedagogiczną, utartą ścieżkę współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz mogą się skonsultować również co do dalszych działań z organem prowadzącym, jakim jest gmina.

Powiązane
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?

Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach

Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji

Źródło: INFOR
Edukacja
Szkoła średnia dla ucznia z orzeczeniem: wybór między publiczną a niepubliczną
29 mar 2026

Z uwagi na coraz większą grupę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego również na III etap edukacji-szkoły średnie rodzice oraz samo dziecko zastanawiając się nad wyborem szkoły-czy zdecydować się na placówkę niepubliczną czy jednak starać się o przyjęcie do klas integracyjnych w szkole publicznej. Podejmując decyzję należy uwzględnić wiele czynników.
WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy. Co się zmieni w szkołach?
26 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie? Opublikowano już przepisy dotyczące nowej podstawy programowej i ramowego planu nauczania.
Od baletu po sztuki cyrkowe – gdzie i kiedy rozpocząć edukację artystyczną?
25 mar 2026

Kształcenie baletowe jest zbliżone swoją ścieżką do kształcenie muzycznego - jest możliwe od szóstego roku życia. Natomiast również kształceniem artystycznym jest kształcenie cyrkowe, które można rozpocząć w wieku nastoletnim.

Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
20 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.
Koniec szkolnych nakazów ubioru? Minister Nowacka rozwiewa wątpliwości
20 mar 2026

MEN nie planuje w żaden sposób centralnie ustalać tego, jak uczniowie mają wyglądać i jak się ubierać - przekazała ministra Barbara Nowacka. Dodała, że zgodnie z projektem o prawach i obowiązkach ucznia, szkoła nie będzie mogła narzucać m.in. fryzur i kolorów ubrań - o ile nie naruszą jasno określonych zasad.

Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
