Oblewanie wodą w Lany Poniedziałek a odpowiedzialność za zniszczenia

Lany Poniedziałek stanowi tradycję. która może powodować odpowiedzialność nie tylko za zniszczone rzeczy ale też innego rodzaju- i dzieci i rodziców. Szkodę musi naprawić rodzic, ale za niewłaściwe zachowanie dziecka również on może ponieść również inne sankcje.

Oblewanie wodą a odpowiedzialność dzieci

Oblanie przechodnia co do zasady stanowi wykroczenie, które może być traktowane jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego, w szczególności o charakterze chuligańskim czy pod wpływem alkoholu albo podobnie działającego środka. W zależności od sytuacji potraktowane może być też jako zanieczyszczanie przestrzeni publicznej wodą. Oba wykroczenia podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Dzieci nie odpowiada za swoje czyny tak jak dorośli, nie znaczy to wszakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co zrobiły. Rodzaj dolegliwości jest uzależniony od wieku.

Czym może się skończyć oblewanie wodą

Informacja o zdarzeniu powinna zostać skierowana do sądu rodzinnego, który bada sytuację dziecka. Bierz pod uwagę czy oblanie było jednorazowe, w jakich okolicznościach, a także czy nastolatek przejawiał inne niewłaściwe zachowania, które można by uznać za przejaw demoralizacji. Przepisy dotyczące demoralizacji mogą mieć zastosowania do dzieci od 10 roku życia. W zależności od sytuacji sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, takie jak upomnienie, nadzór rodziców czy kuratora sądowego.

Dzieci między 13. a 17. rokiem życia

Tutaj również sprawca odpowiada przed sądem rodzinnym, ale sankcja za niewłaściwe zachowanie jako pojedynczy incydent czy jedno z wielu zdarzeń jest poważniejsza. Poza upomnieniem czy nadzorem kuratora lub rodziców sąd może zobowiązać do określonego zachowania się – przeproszenia oblanego, naprawienia szkody w jego rzeczach, jeśli do tej pory to nie nastąpiło. Na pewno uprzednie przeprosiny oraz wyrównanie strat wpłynie na środek wychowawczy, który zastosuje sąd rodzinny. Najpoważniejszą dolegliwością dla dziecka może być umieszczenie nastolatka w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym.

Dzieci powyżej 17. roku życia

Odpowiadają jak dorośli, ale sąd może zastosować środki wychowawcze lub poprawcze zamiast kary określonej w kodeksie wykroczeń.

Odpowiedzialność rodziców za zachowanie dzieci

Czasem oblanie może się nie skoczyć na dolegliwości finansowej dla rodziców jakim na pewno jest poniesienie kosztów związanych z naprawieniem lub odkupieniem zniszczonych rzeczy. Rodzice mogą opowiadać za brak należytego nadzoru nad dzieckiem co stanowi wykroczenie poprzez dopuszczenie do nagannego zachowania, a co może być przejawem demoralizacji. Takie działanie jest zagrożone karą grzywny albo nagany. Dodatkowo, jeśli dziecko swoim zachowaniem wyrządziło szkodę, możliwe jest orzeczenie nawiązki w wysokości do 1000 złotych. Tym samym zachowanie nastolatka w skrajnym przypadku może powodować dla rodzica dolegliwość finansową nawet trojakiego rodzaju tj.-zapłata za zniszczone rzeczy, grzywna oraz nawiązka.

W praktyce należy liczyć się z tym, że im młodsze dziecko huczniej świętuje Lany Poniedziałek i im bardziej niebezpieczne jest to zachowanie np. rzucanie z góry woreczków z wodą na auta, tym istnieje większe prawdopodobieństwo ukarania rodziców za brak nadzoru. Niestety może to nie być koniec przykrości, albowiem sąd rodziny może uznać, iż istnieje potrzeba przyjrzenia się rodzinie dziecka. Wszczyna wtedy z urzędu postępowanie o wgląd w sytuację rodzinną sprawcy oblania, dom wizytuje kurator, kierowana jest korespondencja do szkoły czy na policję.