13 pensja nauczyciela na macierzyńskim

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, nauczycielka ma prawo do 13 pensji? Przeszła na urlop macierzyński w trakcie roku kalendarzowego i nie wypracowała wymaganych 6 miesięcy w roku.

13 pensja nauczyciela a wymóg 6 miesięcy pracy

Trzynastkę w pełnej wysokości otrzymują nauczyciele, którzy przepracowali pełny rok kalendarzowy. Pozostałym nauczycielom przysługuje świadczenie pomniejszone – odpowiednie do przepracowanego okresu czasu, chyba że pracowali w poprzednim roku krócej niż 6 miesięcy. Co w przypadku przejścia nauczycielki na urlop macierzyński w trakcie roku kalendarzowego? Czy będzie miała prawo do trzynastki? Na to pytanie odpowiada art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Art. 2. [Nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego] 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Ustawodawca przewidział wiele wyjątków od ustalonego minimum 6 miesięcy. Nie dotyczy przypadku:

nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej); zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące; powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej; rozwiązania stosunku pracy w związku z:

przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

5. podjęcia zatrudnienia:

w wyniku przeniesienia służbowego,

na podstawie powołania lub wyboru,

w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

6. korzystania z:

urlopu wychowawczego,

urlopu macierzyńskiego,

urlopu ojcowskiego,

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopu opiekuńczego,

urlopu dla poratowania zdrowia,

urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

7. korzystania z urlopu rodzicielskiego;

8. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

13 pensja nauczyciela a macierzyński

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego należy do jednego z wyjątków z art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. W takiej sytuacji nie ma zastosowania minimalny wymagany okres pracy w danym roku kalendarzowym uprawniający do trzynastki (6 miesięcy). Co to w praktyce oznacza? Nauczycielka, która przepracowała mniejszą liczbę miesięcy niż 6 z powodu przejścia na urlop macierzyński, będzie miała prawo do 13 pensji. Obliczona zostanie proporcjonalnie do okresu pracy w roku poprzednim.