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Kiedy poprawka matury 2026? Kto może pisać maturę poprawkową? Oświadczenie do 15 lipca

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08 lipca 2026, 11:01
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Kiedy poprawka matury 2026? Kto może pisać maturę poprawkową? Oświadczenie do 15 lipca
Shutterstock

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Kiedy jest matura poprawkowa w 2026 r.? Kto i na jakich zasadach może poprawiać maturę w tym roku? Trzeba złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do 15 lipca 2026 r. Kiedy może zdawać maturzysta, który chce poprawić wyniki? Kiedy zostaną podane wyniki poprawki?

Kiedy poprawka matury 2026? Oświadczenie do 15 lipca

Matura poprawkowa odbywa się w dniach 24 i 25 sierpnia 2026 r. (poniedziałek - wtorek). Pierwszego dnia odbywa się poprawka pisemna, a drugiego ustna. Na wyniki trzeba czekać do piątku 11 września 2026 r. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca 2026 r. jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Składa się je do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja.

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Kto może poprawiać maturę w kolejnym roku? Zasady

Poprawianie matury należy podzielić na dwie sytuacje:

  1. Maturzysta nie zdał matury,
  2. Maturzysta zdał, ale chce poprawić wynik.

Pierwsza sytuacja obarczona jest konkretnym terminem na poprawienie matury z przedmiotu lub przedmiotów, z których wynik był niższy niż wymagany do zaliczenia matury. Maturzysta ma na to 5 lat. Po tym okresie będzie musiał pisać egzaminy od nowa ze wszystkich przedmiotów.

W drugiej sytuacji maturzysta zawsze może podejść do egzaminów ponownie w celu poprawy osiągniętych wyników. Mogą być to również osoby, które zdawały tzw. starą maturę, nawet seniorzy, ale będą pisać egzamin na nowych zasadach.

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Maturzysta nie zdał matury z jednego przedmiotu obowiązkowego

Jeśli maturzysta nie zdał matury tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do matury poprawkowej jeszcze w tym roku. Terminy matury poprawkowej przypadają na sierpień 2026 r. Matura pisemna poprawkowa jest 24 sierpnia w poniedziałek, a ustna 25 sierpnia we wtorek. Wyników należy spodziewać się w piątek 11 września 2026 r. Zasady ponownego przystępowania do egzaminu w przypadku niezdania określają art. 44zzm - 44zzna ustawy o systemie oświaty.

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Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzm.[Przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym] 1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym.

2. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3, pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Art. 44zzn.[Prawo ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego] 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

4. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

5. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy:

1) inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio, albo język łaciński – w przypadku gdy poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

2) język obcy nowożytny – jeżeli poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego.

5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język łaciński i zda ten egzamin, na świadectwie dojrzałości wpisuje się tylko wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z języka łacińskiego.

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, przystępuje do tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

6. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu maturalnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu egzaminu.

7. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

8. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 lub 5a, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik „0 %”.

Art. 44zzna.[Niezaliczenie egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej] 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b.

2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Poprawa matury w celu podwyższenia wyniku

W świetle art. 44zzo ustawy o systemie oświaty osoba, która zdała maturę, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej. Może poprawiać maturę z jednego bądź kilku przedmiotów. Taki absolwent, który:

  1. podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów,
  2. podwyższył wynik egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3,
  3. przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego,
  4. przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego

– otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

To samo prawo ma absolwent, który posiada:

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  1. świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich,
  2. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy – Prawo oświatowe.

Po napisaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Może także ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

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Źródło: INFOR
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