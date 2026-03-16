Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
- Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026
- Matura 2026 - kiedy pierwsze egzaminy maturalne?
- Matury pisemne 2025 - harmonogram tabela
- Matura ustna 2026 - terminy
- Matura 2026 - termin dodatkowy [harmonogram]
- Matura 2026: wyniki i poprawka
Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026
Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) piątek 24 kwietnia 2026 r. to termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (1 września 2025 r.).
Matura 2026 - kiedy pierwsze egzaminy maturalne?
W 2026 r. matura rozpoczyna się już po majówce czyli w poniedziałek 4 maja. Egzaminu pisemne potrwają do czwartku 21 maja. Natomiast część ustna rozpocznie się w czwartek 7 maja i zakończy w sobotę 30 maja.
- Pierwsi do egzaminu maturalnego przystąpią zdający język polski na poziomie podstawowym – poniedziałek 4 maja o godz. 9:00.
- We wtorek 5 maja o godz. 9:00 maturzyści będą pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godz. 14:00 będzie matura z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.
- W środę 6 maja o godz. 9:00 maturę pisze się z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym czyli języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Natomiast o godz. 14:00 przeprowadzany będzie egzamin z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Wciąż 7 maja o godz. 15:35 maturzyści będą zdawać z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
- W czwartek 7 maja o godz. 9:00 będzie matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz poziomie dwujęzycznym. O godz. 14:00 maturzyści rozpoczynają egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.
- W piątek 8 maja o godz. 9:00 będzie matura z biologii na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 z filozofii, również na poziomie rozszerzonym.
- 9 i 10 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
- W poniedziałek 11 maja o godz. 9:00 maturzyści zaczynają matematyką na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 piszą język rosyjski na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
- We wtorek 12 maja o godz. 9:00 piszą rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie, a o godz. 14:00 język niemiecki na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
- W środę 13 maja o godz. 9:00 przeprowadza się rozszerzony egzamin z informatyki, a o godz. 14:00 również rozszerzony egzamin z historii sztuki.
- W czwartek 14 maja o godz. 9:00 maturę piszą osoby zdające rozszerzoną geografię, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.
- W piątek 15 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona chemia, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych również na poziomie rozszerzonym.
- 16 i 17 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
- W poniedziałek 18 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z rozszerzonej historii, a następnie o godz. 14:00 z rozszerzonego języka francuskiego oraz z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym.
- We wtorek 19 maja o godz. 9:00 maturzyści napiszą egzamin z rozszerzonej fizyki, a o godz. 14:00 z rozszerzonego języka hiszpańskiego oraz hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.
- W środę 20 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona matura z języka polskiego, a o godz. 14:00 rozszerzony język włoski i włoski na poziomie dwujęzycznym.
- Ostatni dzień matur pisemnych czyli czwartek 21 maja to dzień pisania matur w języku obcym na poziomie rozszerzonym:
- godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
- godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
Matury pisemne 2025 - harmonogram tabela
Matura 2026 potrwa:
- Część pisemna - od 4 do 21 maja
- Część ustna - od 7 do 30 maja
Matura ustna 2026 - terminy
Konkretne terminy matury ustnej w 2026 r. ustalają przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Wiadomo, że maturę ustną zdaje się w okresie 7-30 maja 2026 r. z następujących przedmiotów:
- Język polski
- Język mniejszości narodowych
- Języki obce nowożytne
- Język łemkowski
- Język kaszubski
Matura 2026 - termin dodatkowy [harmonogram]
Matura 2026: wyniki i poprawka
Wyniki matury będą ogłoszone w środę 8 lipca 2026 r. Kiedy w związku z tym będzie egzamin poprawkowy? Poprawa matury odbędzie się w dwóch terminach:
- część pisemna - w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00
- część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - we wtorek 25 sierpnia 2026 r.
CKE wyjaśnia, że informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r. Wyniki z poprawkowej matury będą ogłoszone w piątek 11 września 2026 r.
